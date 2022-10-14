Manifestazione di interesse riservata al personale dipendente dell’ente

E’ stato emanato il decreto per il conferimento delle Posizioni

Organizzative nelle Macrostrutture “Affari Finanziari”, “Viabilità” ed “Edilizia Scolastica”. Così, il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Salvatore Solano, attraverso l’adozione di un apposito decreto, ha indetto un avviso pubblico per la presentazione della manifestazione di

interesse, riservata al personale dipendente dell’Ente a tempo indeterminato inquadrato nella categoria D, per il conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa per la Macrostruttura numero 2 “Affari Finanziari”, la Macrostruttura numero 3 “Viabilità” e la

Macrostruttura n. 5 "Edilizia Scolastica".



Nel decreto emanato dal presidente Solano – che nell’iter di redazione si è avvalso della collaborazione e dell’assistenza giuridico-amministrativa del segretario generale, Domenico Arena – viene evidenziato in premessa che “l’Ente attualmente è privo di figure dirigenziali e che l’adozione degli atti aventi rilevanza e valore esterno rispetto all’Amministrazione vengono affidati in capo al segretario generale pro tempore, sulla

base di istruttorie e attività procedimentali la cui responsabilità afferisce alle singole Strutture Gestionali” e quindi si dà atto che “l’istituzione di dette posizioni è data dalla necessità ed urgenza di attuare un assetto organizzativo che assicuri uno slancio alle funzioni fondamentali dell’Ente, nonché un presidio adeguato alla loro gestione”.

La graduazione delle Posizioni Organizzative è stata effettuata dal Nucleo di Valutazione.

