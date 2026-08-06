La professionista che opera nel 118 vibonese rappresenterà medici e dirigenti sanitari delle tre province, rafforzando l’azione sindacale per la tutela dei professionisti e il rilancio della medicina territoriale

Si rafforza la presenza della Fp Cgil nel settore della sanità convenzionata calabrese. Alessia Piperno è stata nominata coordinatrice della Fp Cgil Medici e Dirigenti sanitari per l’Area Medicina convenzionata dell’Area vasta che comprende le province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

La nomina è arrivata in seguito all’assemblea sindacale svoltasi lo scorso 17 luglio e punta, secondo quanto evidenziato dalla stessa organizzazione, a consolidare una rete territoriale capace di rappresentare le esigenze dei professionisti della sanità e di intervenire sulle numerose criticità che interessano il sistema sanitario regionale.

L’incarico affidato a Piperno - che dunque ha lasciato il Sindacato medici italiani per il quale svolgeva la funzione di delegato provinciale - riguarda in particolare il comparto della medicina convenzionata, una componente fondamentale dell’assistenza sanitaria territoriale. Un settore chiamato quotidianamente a garantire il rapporto più diretto con i cittadini e nel quale operano, tra gli altri, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali e professionisti impegnati nei diversi servizi territoriali.

Nel comunicato con cui è stata ufficializzata la nomina, la Fp Cgil sottolinea le competenze, l’esperienza e l’impegno dimostrati da Piperno nella difesa dei diritti dei medici e degli operatori sanitari. L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare la capacità di tutela sindacale in un’Area vasta particolarmente articolata, caratterizzata da territori differenti ma accomunati dalla necessità di assicurare servizi efficienti, condizioni di lavoro adeguate e risposte concrete alle esigenze della popolazione.

«La nomina della dottoressa Piperno – dichiara Ivan Potente, segretario regionale della Fp Cgil Medici e Dirigenti sanitari Calabria – rappresenta un tassello strategico per il rafforzamento della nostra organizzazione sindacale sul territorio».

Potente richiama inoltre «la professionalità, la tenacia e la profonda competenza» della nuova coordinatrice, esprimendo la convinzione che Piperno saprà interpretare le istanze provenienti dai medici e dai dirigenti sanitari delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

«Si tratta di un contesto complesso – aggiunge il segretario regionale – che necessita di risposte concrete, tutele e rispetto della dignità professionale».

La nomina si inserisce nel percorso di riorganizzazione e rafforzamento della rappresentanza sindacale della Fp Cgil nel comparto sanitario calabrese. Al centro dell’attività della nuova coordinatrice ci saranno quindi la tutela dei professionisti, il confronto con le istituzioni sanitarie e la valorizzazione della medicina territoriale, considerata decisiva per garantire un’assistenza più vicina ai cittadini e ridurre la pressione sulle strutture ospedaliere.

Con il nuovo incarico, la Fp Cgil ribadisce infine il proprio impegno per il rilancio della sanità territoriale e per la costruzione di un servizio sanitario pubblico efficiente, sicuro e in grado di assicurare prestazioni di qualità in tutte le province calabresi.