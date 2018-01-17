Francesco Fortuna delegato per tutta la provincia di Vibo Valentia. Quindici i pizzaioli associati per la prima volta

Dopo la nascita della scuola nazionale pizzaioli professionisti a Parghelia, Francesco Fortuna ottiene il riconoscimento ufficiale quale delegato della Scuola nazionale pizzaioli professionisti (S.n.p.p.) e del Movimento pizzaioli italiani (M.P.I.) per il territorio della provincia di Vibo Valentia. Il locale “Miseria & Nobiltà” di Parghelia, gestito da Irene Malfarà, compagna di Fortuna e prima associata al gruppo di 15 pizzaioli vibonesi, nonché supervisore per tutto il Vibonese, è quindi da oggi la prima sede provinciale della Scuola nazionale pizzaioli.

L’associazione M.P.I. ha invece quale sede nazionale Diamante, in provincia di Cosenza, nell’ “Università del gusto” con a capo il maestro, l’istruttore ed il campione del mondo di pizza e presidente Francesco Metallicani, affiancato dal capo istruttore pizzaioli della Calabria Francesco Ricca. Gli stessi sono gli artefici di eventi come il “Peperoncino Festival”, sempre a Diamante, e il campionato mondiale di pizza piccante a Scalea che ogni anno riesce a raggruppare un consistente numero di pizzaioli provenienti da tutte le parti del mondo.

Ad affiancare Francesco Fortuna a Parghelia ci sarà un team di 15 pizzaioli del vibonese, tutti pronti a portare avanti progetti e manifestazioni in tutta Italia, anche di beneficienza. “Spero che questa mia scelta e la decisione di rimanere nella mia terra – ha spiegato Francesco Fortuna – possa portare ai risultati sperati ed aiuti a crescere l’intero territorio. Sono ufficialmente aperte le porte della scuola e siamo pronti ad infornare passione e sfornare arte…”.

Al via a Parghelia la scuola per pizzaioli fra associazionismo e intraprendenza

Campionato nazionale pizzaioli, nuova vittoria per il vibonese Francesco Fortuna