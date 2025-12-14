Giorni intensi questi che stanno per chiudere il 2025, intensi soprattutto per il Comune di Soriano Calabro che accoglie novità a livello amministrativo. La giunta comunale infatti, rappresentata dal sindaco Antonino De Nardo, torna dalla Cittadella dopo aver firmato la convenzione che consente di accedere ai fondi per le Aree rurali: 26 Comuni del Vibonese finanziati con i fondi Pac 2023-2027, in totale quasi 4 milioni di euro per contributi che vanno dai 95mila ai 150mila euro. Tra i Comuni beneficiari c’è, appunto, Soriano.

Il finanziamento a Soriano

In particolare, il finanziamento di 150mila euro è destinato all’estensione della rete idrica pubblica nella zona industriale, sita in prossimità dello snodo autostradale, dove sono insediate numerose imprese agricole. L’intervento prevede la realizzazione delle infrastrutture necessarie per garantire la fornitura di acqua potabile all’intera area produttiva, colmando una lacuna storica che per decenni ha limitato le potenzialità di sviluppo dell’area. Si tratta di un passo fondamentale non solo per migliorare i servizi essenziali alle imprese già operative, ma anche per creare le condizioni idonee all’insediamento di nuove attività economiche.

Le parole del sindaco

Un altro punto a favore della giunta dunque, con lo stesso primo cittadino De Nardo che manifesta tutta la sua soddisfazione: «Un passaggio fondamentale nel percorso di valorizzazione della zona industriale. A distanza di quarant’anni dalla realizzazione del sito, questo rappresenta infatti il primo intervento strutturale e concreto finalizzato al rilancio dell’area produttiva».

«Il potenziamento della rete idrica - continua - rappresenta una condizione indispensabile per garantire servizi adeguati alle imprese già presenti e per creare le premesse necessarie all’insediamento di nuove attività». Secondo il sindaco, l’opera non è soltanto un investimento infrastrutturale ma un tassello strategico per favorire lo sviluppo economico e sostenere le aziende agricole del territorio, rafforzando l’intero comparto produttivo locale. Chiara e precisa, secondo De Nardo, la strada da percorrere: «L’amministrazione comunale ribadisce la volontà di proseguire su questa linea, portando avanti ulteriori interventi destinati a rendere la zona industriale più competitiva, attrattiva e funzionale alle esigenze del territorio».