La storica guida gastronomica stila una classifica basata su una degustazione alla cieca condotta da giornalisti di settore e chef. Ecco come si sono posizionati i prodotti calabresi

In un mercato sempre più affollato di offerte e marchi, orientarsi sugli scaffali dei supermercati può essere un’impresa. Per aiutare i consumatori, la storica guida gastronomica Gambero Rosso ha stilato la classifica 2025 dei migliori tonni in scatola all’olio di oliva, basata su una degustazione alla cieca condotta da giornalisti di settore e chef.

Nella rosa dei dieci prodotti valutati, due eccellenze calabresi – Sardanelli e Callipo – portano il nome del Vibonese tra i protagonisti di questa competizione di gusto, confermando la qualità di produzioni radicate nella tradizione e nel territorio.

La classifica completa del miglior tonno in scatola all’olio di oliva

Secondo la degustazione di Gambero Rosso, ecco come si posizionano i principali marchi presenti negli scaffali italiani:

Rio Mare – Tonno all’olio di oliva

– Primo classificato per delicatezza dei sentori di pesce e consistenza equilibrata.

Corsaro – Tonno a pinne gialle all’olio di oliva

– Ottima consistenza e sapidità bilanciata.

Sardanelli – Tonno pinna gialla all’olio di oliva

– Tradizione calabrese con profilo organolettico equilibrato nonostante la presenza significativa di olio.

Angelo Parodi – Trancio di tonno in olio di oliva

– Leggerezza dei profumi e sapidità delicata.

As do Mar – Tonno trancio intero all’olio di oliva

– Finali gradevoli con buona masticabilità.

Mare Aperto – Tonno, olio di oliva e un pizzico di sale

– Ricco di sentori di mare ma leggermente amaricante.

Callipo – Tonno all’olio di oliva

– Profilo olfattivo intenso e buona consistenza, con un finale gustativo più deciso.

Consorcio – Tonno in olio di oliva

– Note fruttate che a volte coprono il sapore del tonno.

Nostromo – Tonno pinne gialle all’olio di oliva

– Aroma potente ma con finale amaricante.

Mareblù – Tonno all’olio di oliva

– Note fruttate ma sapore di tonno meno presente.

Sardanelli: una tradizione calabrese tra olio e mare

La terza posizione di Sardanelli rappresenta un risultato di rilievo per l’azienda, realtà storica che mantiene un forte legame con l’antica tradizione tonnara. Anche se l’olio è presente in quantità significativa, la degustazione valorizza un profilo organolettico equilibrato, profumi delicati e una piacevole sapidità, segno di materie prime scelte con cura e lavorazione attenta.

Callipo: il marchio storico della costa tirrenica

Alla settima posizione figura invece Callipo, l’azienda fondata nel 1913 a Pizzo Calabro. Callipo è tra le realtà italiane più note per la lavorazione del tonno, con una produzione che privilegia il tonno Yellowfin selezionato e una lavorazione che mantiene una forte identità artigianale. Nel test di Gambero Rosso il tonno Callipo è apprezzato per consistenza e succosità, anche se con note olfattive e un finale gustativo più intensi rispetto ad altri concorrenti.

Calabria protagonista (anche) nella scatola

Seppure in testa alla classifica si inseriscano marchi di grande diffusione come Rio Mare e Corsaro, la presenza di due prodotti vibonesi – Sardanelli e Callipo – nella top ten del miglior tonno in olio di oliva rappresenta un attestato di qualità per la tradizione calabrese delle conserve ittiche.