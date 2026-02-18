La storica guida gastronomica stila una classifica basata su una degustazione alla cieca condotta da giornalisti di settore e chef. Ecco come si sono posizionati i prodotti calabresi
In un mercato sempre più affollato di offerte e marchi, orientarsi sugli scaffali dei supermercati può essere un’impresa. Per aiutare i consumatori, la storica guida gastronomica Gambero Rosso ha stilato la classifica 2025 dei migliori tonni in scatola all’olio di oliva, basata su una degustazione alla cieca condotta da giornalisti di settore e chef.
Nella rosa dei dieci prodotti valutati, due eccellenze calabresi – Sardanelli e Callipo – portano il nome del Vibonese tra i protagonisti di questa competizione di gusto, confermando la qualità di produzioni radicate nella tradizione e nel territorio.
La classifica completa del miglior tonno in scatola all’olio di oliva
Secondo la degustazione di Gambero Rosso, ecco come si posizionano i principali marchi presenti negli scaffali italiani:
Rio Mare – Tonno all’olio di oliva
– Primo classificato per delicatezza dei sentori di pesce e consistenza equilibrata.
Corsaro – Tonno a pinne gialle all’olio di oliva
– Ottima consistenza e sapidità bilanciata.
Sardanelli – Tonno pinna gialla all’olio di oliva
– Tradizione calabrese con profilo organolettico equilibrato nonostante la presenza significativa di olio.
Angelo Parodi – Trancio di tonno in olio di oliva
– Leggerezza dei profumi e sapidità delicata.
As do Mar – Tonno trancio intero all’olio di oliva
– Finali gradevoli con buona masticabilità.
Mare Aperto – Tonno, olio di oliva e un pizzico di sale
– Ricco di sentori di mare ma leggermente amaricante.
Callipo – Tonno all’olio di oliva
– Profilo olfattivo intenso e buona consistenza, con un finale gustativo più deciso.
Consorcio – Tonno in olio di oliva
– Note fruttate che a volte coprono il sapore del tonno.
Nostromo – Tonno pinne gialle all’olio di oliva
– Aroma potente ma con finale amaricante.
Mareblù – Tonno all’olio di oliva
– Note fruttate ma sapore di tonno meno presente.
Sardanelli: una tradizione calabrese tra olio e mare
La terza posizione di Sardanelli rappresenta un risultato di rilievo per l’azienda, realtà storica che mantiene un forte legame con l’antica tradizione tonnara. Anche se l’olio è presente in quantità significativa, la degustazione valorizza un profilo organolettico equilibrato, profumi delicati e una piacevole sapidità, segno di materie prime scelte con cura e lavorazione attenta.
Callipo: il marchio storico della costa tirrenica
Alla settima posizione figura invece Callipo, l’azienda fondata nel 1913 a Pizzo Calabro. Callipo è tra le realtà italiane più note per la lavorazione del tonno, con una produzione che privilegia il tonno Yellowfin selezionato e una lavorazione che mantiene una forte identità artigianale. Nel test di Gambero Rosso il tonno Callipo è apprezzato per consistenza e succosità, anche se con note olfattive e un finale gustativo più intensi rispetto ad altri concorrenti.
Calabria protagonista (anche) nella scatola
Seppure in testa alla classifica si inseriscano marchi di grande diffusione come Rio Mare e Corsaro, la presenza di due prodotti vibonesi – Sardanelli e Callipo – nella top ten del miglior tonno in olio di oliva rappresenta un attestato di qualità per la tradizione calabrese delle conserve ittiche.