Due i premi conquistati dalla storica gelateria del Vibonese al Salone internazionale che premia ogni anno le eccellenze mondiali

Grande successo per la storica gelateria “Bar Italia” di Nicotera nella quarantesima edizione del Sigep di Rimini, il Salone internazionale gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e caffè. Sia nel concorso sullo zabaione che in quello denominato “mille idee”, indetti dall’associazione italiana gelatieri, la gelateria dei fratelli D’Aloi entra nei primi dieci posti. Particolarmente apprezzato il gusto denominato “Costa degli Dei” presentato al Sigep da Domenico e Ivan D’Aloi, terza generazione di gelatai per il bar fondato da Domenico D’Aloi nel 1965 e che negli anni ha ottenuto diversi prestigiosi riconoscimenti, l’ultimo dei quali nel 2017 proprio al Sigep di Rimini con il gelato “Dieta Mediterranea”. Una vetrina importante, quindi, per il bar gelateria di Nicotera che anche quest’anno ha regalato grandi soddisfazioni ai titolari. Il Sigep è infatti una rassegna straordinaria dedicata esclusivamente ai professionisti e che ogni anno anticipa tendenze ed innovazioni nelle cinque filiere in esposizione. In totale 129mila metri quadri dove vengono presentate le migliori offerte internazionali quanto a materie prime, ingredienti, tecnologie, attrezzature, arredamento e servizi. Uno show che premia le eccellenze mondiali, presenta nuovi format, sviluppa il networking globale e fa crescere il business di imprese e professionisti e dove il bar Italia di Nicotera ha conquistato tutti con le sue creazioni ed i suoi gusti raffinati e unici.