Proseguono a Tropea g li interventi per il potenziamento delle infrastrutture cittadine. La Giunta comunale ha approvato la perizia di variante che consentirà di completare il collegamento alla rete fognaria del quartiere Campo Inferiore, un'opera già finanziata con risorse comunali ma rimasta ferma nei mesi scorsi per esigenze tecniche legate all'allaccio delle stazioni di sollevamento alla rete elettrica. Lo rende noto, con un comunicato stampa, il sindaco Giovanni Macrì.

Il via libera ai lavori

In particolare, il primo cittadino sottolinea l’attenzione della compagine amministrativa: «Qualità dei servizi e della vita per residenti ed ospiti, continuiamo a garantire ed a migliorare la copertura della rete fognaria comunale su aree rimaste ancora sprovviste, riducendo l’impatto ambientale ed elevando gli standard di sicurezza e salute pubblica. Con l’approvazione, da parte della Giunta Municipale, della perizia di variante, sarà possibile completare gli interventi necessari al collettamento dell’importante e popoloso quartiere di località Campo Inferiore».

L’opera, programmata e finanziata con fondi del bilancio comunale 2023/2024, aveva subito uno stop a causa della necessità di adeguare il collegamento delle stazioni di sollevamento alla rete elettrica, in conformità alle prescrizioni impartite dal gestore della distribuzione dell’energia.

«I lavori – informa il primo cittadino – riprenderanno già nei prossimi giorni e, salvo imprevisti, saranno completati entro circa dieci giorni». Da qui l’invito ai proprietari degli immobili interessati dalla nuova infrastruttura a presentare quanto prima la domanda di allaccio alla rete fognaria, così da consentire una rapida attivazione del servizio una volta ultimati i lavori.