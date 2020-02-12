Il consiglio comunale ha approvato il regolamento che riconosce e disciplina le attività agro-alimentari tradizionali

Il Comune di Nicotera entra nel novero degli enti locali che hanno provveduto a disciplinare la cosiddetta Denominazione Comunale (Deco), certificazione del settore agroalimentare che ha la funzione di legare un prodotto e le sue fasi di realizzazione, ad un particolare territorio.



Nate sulla scia della legge 142/90, che consente ai comuni di disciplinare anche in materia di valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali, la Deco serve a dimostrare l’origine locale dei prodotti, fissando la loro composizione e garantendo la genuinità degli ingredienti e dei metodi di lavorazione e, nel tempo, è diventata anche uno strumento di marketing territoriale.

Il regolamento approvato dal consiglio comunale, su input dell’assessore alle attività produttive, Robertino Massara, oltre a stabilire le modalità di attribuzione, promozione e tutela della Deco, si propone di promuovere iniziative dirette a sostenere ogni forma d’intervento culturale, a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari, riferite a quei prodotti, eventi e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione, nonché di promuovere, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio di Nicotera.

Il regolamento in questione, si spiega altresì in una nota, definisce innanzitutto cosa si intende per prodotto tipico locale e istituisce e disciplina il marchio di cui i prodotti insigniti della Deco, potranno fregiarsi. A tale fine, viene anche istituito un apposito registro comunale e sono stati stabiliti, anche in questo caso, dei rigidi paletti per l’iscrizione allo stesso. Negli articoli successivi, si è poi istituita una commissione comunale ad hoc per esaminare le richieste di iscrizione al registro Deco e sono stati altresì definiti controlli e sanzioni per chi non rispetta i disciplinari di produzione, o verso chi perde i requisiti richiesti.

«Il regolamento è ovviamente un punto di partenza – ha dichiarato l’assessore Massara – poiché il vero lavoro di valorizzazione e promozione dei prodotti tipici locali inizia adesso ma crediamo che, nel paese che si vanta della paternità scientifica della Dieta mediterranea, si debba cominciare a operare dal basso, da una questione come la Deco che può sembrare marginale ma che invece – e lo dimostrano le centinaia di comuni che l’hanno adottata – può essere il primo passo per valorizzare veramente il comparto agricolo nicoterese. Adesso, il prossimo passo sarà quello di portare a conoscenza dei produttori locali, l’istituzione della Deco stessa, individuare un paniere di prodotti tipici, sollecitare le richieste di iscrizione all’albo e attivare l’iter di riconoscimento».