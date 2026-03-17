L’obiettivo è quello di creare una rete strutturata attraverso cui le aziende possano presentarsi in modo ordinato, essere facilmente contattate e partecipare a relazioni e iniziative che contribuiscano a rafforzarne il posizionamento nel mercato

Confagricoltura Vibo Valentia ed Euclidist avviano un percorso di collaborazione finalizzato a rafforzare la valorizzazione delle imprese agricole della provincia e a favorire una maggiore organizzazione del sistema agricolo territoriale. «Il comparto agricolo vibonese - si legge in una nota - è caratterizzato da produzioni identitarie e da un forte legame con il territorio. Tuttavia, in un contesto economico sempre più complesso, la qualità delle produzioni non sempre riesce a tradursi automaticamente in visibilità, relazioni e opportunità di sviluppo».

Da questa consapevolezza nasce il percorso avviato tra Confagricoltura Vibo Valentia ed Euclidist. Euclidist rappresenta, viene spiegato, «un'infrastruttura digitale progettata per organizzare le imprese agricole all'interno di una rete strutturata e interconnessa. Attraverso un sistema comune, le aziende possono presentarsi in modo ordinato, essere facilmente contattate e partecipare a relazioni e iniziative che contribuiscono a rafforzarne il posizionamento nel mercato e nel territorio. In questo contesto, Confagricoltura Vibo Valentia rafforza il proprio ruolo di riferimento per le imprese agricole provinciali, accompagnandole in un percorso di innovazione e valorizzazione capace di dare maggiore continuità e riconoscibilità al lavoro svolto dalle aziende del territorio».

«Il nostro territorio possiede un patrimonio agricolo di grande valore, costruito nel tempo dal lavoro delle imprese e dalla qualità delle produzioni», dichiara Ercole Massara, presidente di Confagricoltura Vibo Valentia. «Accompagnare le aziende in percorsi che rafforzino la loro visibilità e la loro capacità di operare in modo coordinato significa contribuire concretamente allo sviluppo del sistema agricolo provinciale», aggiunge.

Per Andrea Galimi, ceo di Euclidist, «quando le imprese agricole vengono organizzate all'interno di un sistema comune, il territorio diventa più riconoscibile e più capace di attrarre relazioni e opportunità. L'obiettivo è valorizzare ciò che già esiste, mettendo le aziende nelle condizioni di emergere come parte di un sistema territoriale forte e coordinato». Secondo Raffaele Zaffino, direttore di Confagricoltura Vibo Valentia, «le imprese agricole devono seguire processi di innovazione e di strutturazione digitale il cui fine ultimo è inserirsi o migliorarsi commercialmente in un mercato concorrenziale ed in continua evoluzione. Inoltre, questo percorso rappresenta un passo importante per offrire alle aziende strumenti per la valorizzazione del proprio lavoro».