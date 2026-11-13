Dopo mesi di disagi in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico fino alla fuga di gas che ha provocato l’evacuazione del liceo Berto, si lavora per completare l’intervento. L’assessore Monteleone: «Sapevo che durante l’intervento non avrei ricevuto applausi, ma mi sono assunto la responsabilità di fare quello che andava fatto»

Qualcosa, finalmente, comincia a muoversi verso la conclusione. In via degli Artigiani, a Vibo Valentia, il cantiere che da mesi condiziona la viabilità e la quotidianità di un intero quartiere mostra i primi segnali di una possibile svolta. Gli operai sono al lavoro per preparare il fondo stradale in vista della posa dell’asfalto e la speranza, adesso, è quella di restituire almeno una corsia alla circolazione nel più breve tempo possibile.

La scena è quella di un cantiere ancora in piena attività. Un mezzo meccanico procede lentamente, spianando e livellando la strada, mentre poco distante altri due operai sono impegnati nella sistemazione del terreno e nelle operazioni necessarie a preparare il cosiddetto cassonetto, ovvero il sottofondo sul quale verrà successivamente steso l’asfalto. Si lavora tra mezzi, attrezzature e porzioni di carreggiata ancora interdette al traffico.

L’obiettivo immediato è consentire una prima riapertura parziale della strada. A confermarlo è uno degli operai impegnati nell’intervento che, alla domanda sullo stato di avanzamento dei lavori, risponde: «Stiamo per asfaltare. Forse domani apriremo una sola corsia».

Una prospettiva attesa da residenti, automobilisti e, soprattutto, dalle attività commerciali che si affacciano lungo la strada.

Un cantiere che accompagna da mesi la vita del quartiere

La vicenda di via degli Artigiani comincia ben prima degli interventi di questi giorni. Il cantiere, inserito nel progetto Maione e finanziato con circa tre milioni di euro, ha interessato una zona particolarmente delicata della città, tra il liceo scientifico Giuseppe Berto, il terminal bus e numerose attività commerciali.

L’apertura dei lavori è arrivata in concomitanza con l’avvio del nuovo anno scolastico, quando studenti, famiglie e personale della scuola si sono ritrovati a fare i conti con una viabilità profondamente modificata. La chiusura di alcuni tratti, le deviazioni e lo spostamento delle fermate degli autobus hanno reso complicati gli spostamenti quotidiani, soprattutto nelle ore di ingresso e di uscita dagli istituti.

Una situazione che, con il passare delle settimane, ha alimentato proteste e preoccupazioni, anche per le condizioni di sicurezza dell’area. Fino al 6 ottobre, quando la rottura di una tubazione del gas durante gli scavi ha provocato una massiccia fuoriuscita di metano davanti al liceo Berto. L’emergenza ha fatto scattare l’evacuazione dell’istituto, coinvolgendo oltre mille persone tra studenti, docenti e personale scolastico, oltre ad alcune attività commerciali della zona.

Un episodio che ha segnato uno dei momenti più delicati dell’intera vicenda, riportando al centro dell’attenzione la gestione del cantiere e la sicurezza di chi vive e frequenta quotidianamente la zona.

Le attività commerciali tra disagi e attesa

A pagare il prezzo più alto di questi mesi non sono stati soltanto gli automobilisti. Intorno al cantiere si affacciano diverse attività commerciali, dal supermercato al bar, passando per altri esercizi che da tempo devono convivere con una strada difficilmente accessibile.

Per queste attività, la presenza prolungata dei lavori ha rappresentato un problema concreto. Le difficoltà di accesso, le limitazioni alla circolazione e i continui cambiamenti nella viabilità, tra deviazioni e restringimenti, hanno inevitabilmente inciso sulla quotidianità degli esercenti e sulla possibilità per i clienti di raggiungere agevolmente i negozi.

Adesso, dunque, la riapertura anche di una sola corsia rappresenterebbe un primo passo per riportare un po’ di normalità in un’area che da mesi vive una condizione di disagio.

Monteleone: «Non mi aspettavo applausi durante i lavori»

Sul cronoprogramma e sullo stato dell’intervento è intervenuto anche l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vibo Valentia, Salvatore Monteleone, che ha spiegato a Il Vibonese come in questa fase si stia procedendo con l’installazione delle griglie trasversali per la raccolta delle acque, il collegamento alle condotte e la sistemazione dei pozzetti.

Completate queste operazioni, si passerà alla preparazione del sottofondo stradale e, successivamente, all’asfaltatura. L’amministrazione ha chiesto all’impresa di riuscire a liberare almeno una corsia, così da consentire il transito in un solo senso di marcia lungo il tratto interessato.

Monteleone ha anche spiegato le ragioni che hanno reso particolarmente complessi i lavori, a cominciare dalla profondità degli scavi. «Abbiamo fatto scavi profondi quattro metri e larghi altrettanto».

A rallentare ulteriormente le operazioni è stata anche la necessità di garantire la sicurezza degli studenti del liceo Berto. «La mattina, dalle 7.30 alle 8.30, gli operai non lavoravano, perché c’erano gli studenti. La stessa cosa a fine mattinata», ha precisato l’assessore, sottolineando come la presenza della scuola abbia imposto particolari accorgimenti nell’organizzazione del cantiere.

«Sapevo che non mi sarei preso applausi durante il corso del lavoro per questo intervento. Però spero di averli quando avrò finito il lavoro», ha dichiarato.

L’assessore rivendica l’importanza dell’opera soprattutto sul fronte della sicurezza idraulica. «Il sistema di raccolta delle acque meteoriche, una volta completato, dovrà contribuire a ridurre il rischio di allagamenti in una zona che, in occasione di piogge particolarmente intense, raccoglie importanti quantità d’acqua provenienti dalle aree circostanti».