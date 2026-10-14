Due milioni di euro per la messa in sicurezza e la riqualificazione di sette edifici scolastici di Vibo Valentia, altri 550mila euro per il potenziamento delle infrastrutture idriche e un ulteriore finanziamento di 70mila euro destinato alla scuola di Bivona. Sono le risorse che il Comune si prepara a utilizzare dopo la firma della convenzione con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, annunciata dal sindaco Enzo Romeo.

Il finanziamento principale, pari complessivamente a 2,5 milioni di euro, deriva da un emendamento alla Legge di Bilancio 2025 presentato dal parlamentare Riccardo Tucci, che ha consentito di destinare le somme agli interventi individuati dall'amministrazione comunale.

«È davvero una grande soddisfazione, per me, poter annunciare la firma della convenzione sul finanziamento da 2,5 milioni di euro che il Comune destinerà principalmente ad interventi di ristrutturazione ed adeguamento impiantistico ed antisismico delle nostre scuole», ha dichiarato Romeo, che ha sottoscritto l'accordo con il ministero nella giornata di ieri.

Il primo cittadino ha quindi rivolto un ringraziamento a Tucci, «che a nome dell'amministrazione e della città - ha detto - non posso che ringraziare per essersi speso per il nostro territorio ed avere ottenuto, sebbene dai banchi dell'opposizione parlamentare, un risultato davvero importante».

Le scuole interessate e la ripartizione dei fondi

Il Comune aveva già trasmesso al ministero e alla Corte dei conti l'elenco degli interventi da finanziare, corredato dalle relative relazioni esplicative. Le risorse sono distribuite su tre annualità: 500mila euro per il 2025, un milione per il 2026 e un altro milione per il 2027.

Dei 2,5 milioni complessivi, 1 milione e 950mila euro saranno destinati agli edifici scolastici, mentre 550mila euro serviranno al potenziamento delle infrastrutture idriche del capoluogo e delle frazioni.

Gli interventi di ristrutturazione e adeguamento degli impianti interesseranno sette strutture scolastiche: i plessi Pennello, Vespucci, Bruzzano, Piscopio, Buccarelli e Savio, oltre all'asilo nido di viale Accademie.

Il programma punta quindi a migliorare le condizioni degli immobili e la sicurezza degli ambienti frequentati quotidianamente da alunni, insegnanti e personale scolastico. La convenzione sottoscritta con il ministero rappresenta un passaggio nell'iter di assegnazione delle risorse, cui dovrà seguire l'attuazione degli interventi programmati.

Altri 70mila euro per la scuola di Bivona

Alle risorse previste dall'emendamento Tucci si aggiunge un secondo finanziamento, questa volta concesso dal ministero dell'Istruzione e del Merito, che ha ammesso la proposta presentata dal Comune nell'ambito di un avviso pubblico dedicato all'edilizia scolastica.

Si tratta di 70mila euro destinati alla ristrutturazione e all'adeguamento antincendio della scuola dell'infanzia e primaria di Bivona. Un intervento che si inserisce nel programma di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strutture scolastiche comunali.

Il sindaco Romeo ha infine ringraziato i responsabili degli uffici che hanno seguito la programmazione degli interventi: «Non posso che ringraziare per l'ottimo lavoro svolto l'assessore Salvatore Monteleone e la dirigente del settore Lavori pubblici, ingegnere Lorena Callisti, unitamente a tutto l'ufficio, per la programmazione e l'attenzione prestata verso interventi di grande importanza per tutta la comunità scolastica e quindi per il futuro delle nuove generazioni».