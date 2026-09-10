Da venerdì 11 settembre riapre l’ufficio postale di Zambrone, al termine dei lavori di ammodernamento e ristrutturazione realizzati nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane. La sede di via Libero Grassi torna così operativa con spazi completamente rinnovati e, soprattutto, con la possibilità di accedere anche a una serie di servizi della pubblica amministrazione direttamente allo sportello.

L’intervento rientra nel programma Polis, l’iniziativa di Poste Italiane rivolta ai Comuni con meno di 15mila abitanti e pensata per facilitare l’accesso ai servizi pubblici anche nei centri più piccoli.

Come cambia l’ufficio postale di Zambrone

La sede è stata completamente rinnovata sia negli arredi sia nell’organizzazione degli spazi. La sala destinata al pubblico dispone ora di nuovi arredi, una corsia per ipovedenti e sistemi di illuminazione a basso consumo energetico. Gli interventi hanno inoltre previsto soluzioni a ridotto impatto ambientale.

È stato realizzato anche uno sportello ribassato, attraverso il quale sarà possibile usufruire dei tradizionali servizi postali e finanziari e richiedere quelli messi a disposizione dalla pubblica amministrazione.

Tra questi figurano i certificati anagrafici e alcuni servizi Inps, come il cedolino della pensione, la Certificazione unica e il modello Obis M.

Il passaporto si può richiedere alle Poste

Una delle principali novità riguarda il rilascio e il rinnovo del passaporto. Grazie alla convenzione tra Poste Italiane, ministero dell’Interno e ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini potranno presentare la documentazione direttamente nell’ufficio postale di Zambrone, senza la necessità di recarsi in Questura. È prevista anche la possibilità di ricevere successivamente il documento a domicilio.

L’ufficio manterrà il consueto orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.