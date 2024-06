Ballottaggio a Vibo, maratona tv e live web dalle 14.30: i risultati in tempo reale, ecco dove

Alle 15 di oggi si chiuderanno i seggi per il secondo turno delle elezioni comunali. In Calabria il ballottaggio sta interessando gli elettori di tre comuni: Montalto Uffugo, Vibo Valentia e Gioia Tauro. LaC News 24 e le altre testate del gruppo Diemmecom seguiranno lo scrutinio in diretta per offrire i risultati in tempo reale attraverso la maratona elettorale che inizierà alle 14:30.

A condurre “Dentro La Notizia – Speciale Ballottaggio” saranno Pier Paolo Cambareri e Francesca Lagoteta. Tantissimi ospiti in studio e collegamenti dalle principali segreterie con i nostri inviati sul posto che ci aggiorneranno fornendo i risultati in tempo reale.

Dove vedere la puntata



Appuntamento con la maratona elettorale targata LaC Tv a partire dalle 14.30. Canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play e su tutte le testate e i social del gruppo.