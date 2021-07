L’omaggio di Tropea alla Nazionale: il tricolore illumina lo scoglio dell’Isola

Un omaggio a sostegno della Nazionale impegnata oltre il Canale della Manica negli Europei di calcio. Anche in Calabria cresce l’attesa per la finalissima che si giocherà domani, 11 luglio alle ore 21.00 allo stadio Wembley di Londra. In campo, a contendersi il trofeo, l’Italia e l’Inghilterra in una sfida che si preannuncia storica. E non solo. Domenica sarà anche la prima volta nella storia del tennis di un italiano in finale a Wimbledon. Matteo Berrettini, dopo aver battuto in semifinale il polacco Hubert Hurkacz, affronterà Novak Djokovic. È il primo tennista italiano a riuscirci nella storia ultrasecolare del torneo inglese. [Continua in basso]

Lo scoglio dell’Isola con i colori del Tricolore. In questo clima di festa s’inserisce l’iniziativa di Tropea. Lo scoglio dell’Isola, sul quale sorge il suggestivo santuario simbolo della Perla del Tirreno nel mondo, viene illuminato con i colori del Tricolore. Fasci di luce disegnano così, nelle calde notti estive, la bandiera dell’Italia. Uno spettacolo suggestivo per eventi sportivi che uniscono il Paese da Nord a Sud. Nell’omaggio di Tropea, tutto l’orgoglio italiano per un appuntamento e una vittoria – nel caso di Euro 2021 – attesa da 53 anni dopo le delusioni del 2000 e del 2012.

«Sarà una finale bellissima», si dice certo il ct Mancini. E intanto lo spettacolo di Tropea alimenta la speranza di una favola sportiva a lieto fine. Del resto, i sogni a volte s’avverano e con sacrificio, intelligenza e un pizzico di fortuna, diventano realtà.