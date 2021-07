Stefanaconi, a Villa Elena arriva il concorso di Miss Italia Calabria

La CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, agenzia esclusivista del concorso Miss Italia Calabria per il settimo anno consecutivo, accenderà i riflettori su Piane Crati mercoledì 21 luglio, e Stefanaconi giovedì 22 luglio 2021. «Vogliamo porgere un grande ringraziamento alle amministrazioni comunali di Piane Crati e Stefanaconi le quali – dichiarano gli agenti regionali – hanno così fortemente voluto il realizzarsi della manifestazione». [Continua in basso]

Alla conduzione degli eventi si alterneranno Larissa Volpentesta e Andrea De Iacovo, assieme a Linda Suriano, arricchiti dalle immancabili coreografie del corpo di ballo di Lia Molinaro e dall’esibizione di artisti e talenti calabresi. Dopo l’elezione di Miss Città di Dipignano che ha registrato la presenza di Miss Italia 2020 Martina Sambucini, sarà la città di Vincenzo Lepiane, tra gli altri illustri nomi pianoti, ad ospitare l’evento nella Piazza Stazione, dove verrà eletta Miss Città di Piane Crati. Il 22 luglio sarà poi la volta della già Contea d’Armena, presso l’Anfiteatro Villa Elena, nel quale verrà eletta Miss Città di Stefanaconi.

La kermesse continua così la sua missione di valorizzazione dei tanti scenari naturali e culturali calabresi, con il verde della pianura e delle montagne a Piane Crati e la fascinosa cornice dell’anfiteatro a Stefanaconi, per due serate sotto le stelle tutte da vivere. Di Piane Crati, derivazione del latino in plano Chratidis, sono ignote le sue origini, tuttavia le si attribuisce una collocazione storica medievale. Anche se, il nome attuale della città, vede la luce con l’Unità d’Italia nel 1861. Piane Crati vanta inoltre un patrimonio di celebri personaggi, distintisi negli anni per particolari doti e meriti come Maurizio Abenante e Michele Lepiane. Stefanaconi invece, un tempo appartenente ai Caracciolo di Girifalco, è stata protagonista di importanti scoperte archeologiche come alcune vestigia di insediamento di età Neolitica. Altra opera significativa il monumento ai caduti della Prima guerra mondiale, opera risalente al 1924 e realizzata da Jerace. L’evento infine potrà essere seguito anche in diretta sulla pagina Facebook ufficiale Miss Italia Calabria.