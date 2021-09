Tropea, attesa per la proiezione del cortometraggio “Amelia”

Attesa per la proiezione del cortometraggio “Amelia” a Tropea, nel borgo dei borghi, nella città del regista Enzo Carone che ha diretto l’opera filmica prodotta dalla Cine Film Calabria e girata a Monterosso Calabro. Proprio il comune delle Preserre, guidato dal sindaco Antonio Giacomo Lampasi, ha promosso l’iniziativa “C’era una volta il cinema…in piazza”, con il patrocinio della Calabria Film Commission, che ha portato il corto in tour nella provincia di Vibo Valentia. Le serate precedenti hanno visto “Amelia” riscuotere notevoli apprezzamenti da parte del pubblico, come nell’evento “Cinema da leggere” a Vibo Marina dove erano presenti l’attrice Cristina Rambaldi (nipote del premio oscar Carlo Rambaldi) e Giuseppe Lombardi, Ceo della Fondazione Rambaldi e vicepresidente della Rambaldi promotions. Il tour cinematografico ha fatto tappa nei centri storici di Filadelfia, Filogaso, Vibo Marina, Francavilla Angitola, Mileto, Maierato e finalmente giungerà nella Perla della Calabria dove in tanti attendono di scoprire la storia di “Amelia”, una delle tante donne coraggiose, purtroppo vittime di subdole logiche di sopraffazione, ma che non si arrendono e sacrificano la loro vita per il futuro dei loro figli. [Continua in basso]

Nel corso della serata di proiezione del corto a Tropea, lunedì 20 settembre, alle ore 18 a Palazzo Santa Chiara, il sindaco Lampasi riceverà dalla Cine Film Calabria una targa-riconoscimento dedicata alle eccellenze cinematografiche per la passione e il continuo impegno per la promozione della settima arte e, attraverso di essa, del territorio della nostra regione. Saranno protagonisti dell’evento il regista e gli attori del cast. Nel frattempo Enzo Carone ha annunciato che sta lavorando alla trasformazione del cortometraggio in un film lungo che verrà girato a Monterosso Calabro e in altre suggestive location della Calabria. L’intera organizzazione del cortometraggio ringrazia, per il supporto dato all’iniziativa, il Comune di Tropea, la Pro loco e il Club per l’Unesco di Tropea, il Museo Civico Castello Galluppi, la Rambaldi promotions, Armonie della Magna Graecia, Calabria Film Commission e ovviamente il Comune di Monterosso Calabro, principale promotore dell’iniziativa insieme alla Cine Film Calabria che ha prodotto il cortometraggio.