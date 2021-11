Filadelfia, all’Auditorium il recital del cantante e chitarrista Luigi Morello

Domenica 28 novembre, presso l’Auditorium Comunale di Filadelfia, con inizio alle ore 18,30, Ama Calabria, in collaborazione con l’Associazione culturale Musicale Filagramma e la locale amministrazione comunale, organizza un recital del cantante e chitarrista Luigi Morello. La manifestazione, che rientra nell’ambito del 44esimo progetto MusicAma Calabria “Un Grande Evento chiamato… Calabria”, si realizza con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Calabria e del Comitato Nazionale Italiano Musica.



Luigi Morello, chitarrista con la passione di musiche del cantautorato italiano e ritmi made in Brazil. Nato in Calabria a Lamezia Terme utilizza la musica come forma di comunicazione e aggregazione per tutti coloro che amano la vita la libertà la tolleranza il pensiero libero. Crede profondamente che attraverso il linguaggio musicale i popoli di qualunque nazionalità e credo religioso possano contaminarsi pacificamente universalmente in un unico linguaggio, voglia di vivere, voglia di amare, voglia di esserci in questo spazio infinito. I suoi autori preferiti, oltre ai grandi autori del repertorio italiano, sono Jobim, Bosco, Gil e Veloso. Nel corso del programma l’artista interpreterà le canzoni d’autore del repertorio italiano.