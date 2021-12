Dagli spettacoli itineranti al trenino di Babbo Natale, gli eventi a Ricadi per le festività

Il Comune di Ricadi in collaborazione con la Pro Loco Capo Vaticano Ricadi promuove una serie di eventi organizzati in vista del Natale: «Le manifestazioni – spiega l’ente in una nota – allieteranno le festività lungo tutto il periodo natalizio con giornate di allegria e spensieratezza». Gli appuntamenti cercano di coinvolgere sia i bambini che gli adulti: «Si rammenta, in ogni caso, l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto e di partecipare in pieno rispetto delle normative anti covid vigenti», sottolinea ancora il Comune.

Il programma

Fino al 24 dicembre musiche folcloristiche per le vie dei paesi del Comune a cura dell’associazione San Francesco da Paola di Zaccanopoli.

Il 23 dicembre spettacolo itinerante con ballo dei giganti e partecipazione dei personaggi Minnie e Topolino, a cura del sodalizio Nd’arranciamu di Porto Salvo (dalle ore 15.00). Musica popolare, karaoke e animazione dalle ore 17.30 con Illuminato Santoro. Il 25 dicembre arriva il trenino di Babbo Natale. Un giro turistico dei bambini di tutto il Comune a partire dalle 9.30.

Il 27 e 30 dicembre nuove giornate con spettacoli itineranti, ballo dei giganti, karaoke e musica popolare.

Il 5 gennaio, in vista dell’Epifania, intrattenimento per bambini con gonfiabili, musica, palloncini modellabili, zucchero filato e personaggi Disney. Alle ore 16.00 spazio alla Casa della Befana con distribuzione di dolci e carbone. A partire dalle 17.30 Amakorà in concerto, dalle 19.00 esibizione degli Etno Pathos.