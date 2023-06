È tutto pronto a Vibo Valentia per la III Edizione di Vibocomics promosso dalla presidente dell’Associazione Persefone & Co. Celia Pontari, che prenderà il via sabato 10 giugno alle ore 15:00 con l’apertura ufficiale nell’area artisti alla presenza di fumettisti, illustratori e artigiani. Cuore pulsante della manifestazione lo storico Palazzo Gagliardi. All’interno del giardino sarà allestita un‘area “giochi di ruolo dal vivo”. Prevista anche un’ area giochi da tavolo e di ruolo, tre Mystery rooms. Inoltre sarà possibile giocare alla scacchiera gigante, minigolf e giochi da tavolo. Sarà altresì allestita una stanza del crimine in collaborazione con l’Istituto italiano di criminologia di Vibo Valentia con una simulazione a cura del professore Giovanni Iovine brigadiere dell’arma dei carabinieri del Ris. Ci sarà anche una mostra d’arte erotica a cura del maestro Antonio La Gamba ed esposizioni artistiche della bottega d’arte Limen. Domenica 11 giugno la seconda e ultima giornata. Si parte alle ore 10:00 con l’area giochi da tavolo e di ruolo. Alle 11:00 il torneo FIFA 2023, mentre alle 16:30 “Quanto c’è di vero nella storia e nell’arte di Vikings?” Panel a cura del divulgatore storico artistico Rey Sciutto, content creator e ospite principale della terza edizione del Vibocomics. Alle ore 18:00 nell’area palco di Piazza Garibaldi il “Contest Cosplay” presentano Valeria Serra e Antonio De Santis. Giudice della gara Katia Vallone, Daniele Mirabello e Gianluigi Leone. La conclusione della due giorni alle ore 20:00 con il concerto dei Crazy Toons.

