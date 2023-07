A Comerconi il raduno dei Giganti, attese sedici coppie di Mata e Grifone

Tutto pronto per la seconda edizione dell’evento. Così rivive l’antica tradizione calabrese

Dopo il successo dell’anno scorso, tutto pronto per il bis: a Comerconi, frazione collinare del comune di Nicotera, lunedì 7 agosto torna il raduno dei Giganti. Musica, tradizione e folklore si incontreranno per dar vita ad una serata speciale, tanto attesa soprattutto dai più piccoli. Saranno sedici le coppie di Mata e Grifone partecipanti, provenienti da diversi paesi del Vibonese e anche del Reggino: le vicine Nicotera e Limbadi, Coccorino, Vena Media, Maierato, Piana Pugliese e ancora Melicucco, Rosarno, Taurianova. L’evento è organizzato dall’associazione culturale “I Giganti di Sabatinu” di Comerconi, che, presieduta da Gabriele Piserà e formata da un gruppo di giovanissimi, da qualche anno porta in diversi paesi della Calabria il tradizionale ballo dei Giganti.

Una storia, quella di Mata e Grifone, che affonda le radici lontano: lui è un moro, con l’esercito dei conquistatori saraceni di cui fa parte giunge sulle coste calabre e qui si innamora della bella popolana Mata. Il loro ballo, accompagnato dalla musica di tamburi e grancasse, allieta le feste patronali e di paese e fa ormai parte del patrimonio folkloristico calabrese. Una tradizione antica dunque che è pronta a rivivere, con ben sedici coppie e tanta allegria, nel piccolo centro di Comerconi. La manifestazione prevede alle ore 19 il raduno delle coppie di Giganti all’ingresso del paese, da cui poi partirà la sfilata con musica e balli fino alla piazza principale. Qui si terranno le esibizioni delle coppie, singolarmente e tutte insieme. Durante la serata, che si preannuncia molto partecipata, saranno presenti stand con panini, sangria e anguria.

