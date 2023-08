Al via la settima edizione di Serre in Festival: il programma – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Ai nastri di partenza la VII edizione del Serre in Festival, la più importante e attesa kermesse di valorizzazione e promozione del centro montano del Vibonese promossa dall’associazione Condivisioni presieduta da Bruno Censore. Per quattro giorni la città della Certosa ospiterà personaggi del mondo della politica, della cultura, dell’associazionismo, dello spettacolo e dello sport. L’inaugurazione si svolgerà venerdì 4 Agosto alle ore 10 con la biciclettata culturale alla scoperta del territorio. Seguirà la notte del Serre in Festival e il talk dedicato alla strage di Cutro. Sabato 5 agosto al vivaio Ariola di Gerocarne si parlerà di turismo montano alla presenza del Commissario del parco regionale naturale delle Serre Alfonso Grillo e del direttore artistico Armando Vitale. Coordinatrice del Serre in Festival, Maria Rosaria Franzè. Ricco il calendario degli eventi. Alle 18.30 di sabato 5 agosto la carovana di Serre in Festival si sposterà a San Nicola da Crissa per un dibattito incentrato sull’autonomia differenziata. Domenica 6 agosto sarà la volta del trekking sui sentieri del Parco delle Serre alla scoperta degli abeti secolari ed i monoliti delle Serre. E ancora degustazione di prodotti tipici e musica con Giò di Tonno e serate musicali dedicate ai giovani, per un evento che anche quest’anno richiamerà a Serra migliaia di visitatori. E non finisce qui, perché Serre in Festival ritorna dal 20 al 30 settembre con una 10 giorni che coinvolgerà scuole e istituzioni.

