Mileto, oggi in piazza Pio XII l’atteso “Raduno internazionale dei giganti”

Tutto pronto per la sesta edizione del “Raduno internazionale dei Giganti”, in programma oggi 9 agosto a Mileto. La rassegna ritorna dopo l’interruzione obbligata degli scorsi anni, dovuta all’imperversare della pandemia da Covid 19 e alle relative restrizioni. La manifestazione, particolarmente attesa in ambito provinciale e non solo, nelle passate edizioni ha visto la presenza di migliaia di spettatori provenienti da tutta la Calabria. Anche quest’anno a presentare la kermesse sarà il volto noto di Rai Uno Maria Elena Fabi. L’evento prenderà il via alle 19 con l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri per le vie principali della cittadina normanna. All’annuale edizione del “Raduno internazionale dei Giganti” parteciperanno ben 50 coppie di colossi in cartapesta raffiguranti i mitici Mata e Grifone, con tanto di rispettive varianti e tamburini al seguito. La tradizione dei “giganti” è di lunga data sul territorio comunale di Mileto. Essa, infatti, è strettamente legata alla figura del nobile normanno Ruggero I, il figlio di Tancredi D’Altavilla che nell’XI secolo elevò la città a capitale della propria contea. Attraverso la storia della nobile Mata e del truce saraceno Grifone – quest’ultimo convertitosi al cristianesimo per amore della donna – si tenderebbe metaforicamente a raccontare il processo di rilatinizzazione attuato dai normanni nel meridione d’Italia. Le coppie di giganti si ritroveranno a Mileto alle 21, nella suggestiva piazza Pio XII. Da qui prenderà il via il turbinio di danze, musiche e colori che proseguirà su Corso Umberto I e lungo le altre principali vie cittadine sino a notte inoltrata, fra schiere di migliaia di spettatori festanti. L’evento viene organizzato dall’apposito “Comitato dei Giganti”, con il patrocinio della Regione e del Comune, nell’ambito del progetto “Calabria Straordinaria”.

LEGGI ANCHE: “Ti porto un libro”, a Vibo Marina la settima edizione della kermesse culturale: il programma

“La Calabria tra le nostre mani”: a Sant’Onofrio un evento che coniuga ambiente, cultura e impresa

Nicotera, con l’evento “Inquadriamo” le vie del paese diventano una