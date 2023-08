“Ti porto un libro”, a Vibo Marina la settima edizione della kermesse culturale: il programma

Anche quest’anno, la Pro loco di Vibo Marina annuncia la ripartenza dell’ormai tradizionale rassegna letteraria “Ti porto un libro: incontri con l’autore”, giunta ormai alla sua 7a edizione. Si tratta di un ciclo di eventi letterari con l’intento di favorire la socialità e il dialogo tra le diverse opinioni, attraverso lo sguardo degli ospiti presenti e dei temi affrontati nei libri proposti. Il tutto nel suggestivo scenario del porto di Vibo Marina “scalo per le Eolie e il Mediterraneo con oltre 150 anni di storia e cultura del mare”. L’evento, che da 7 anni è ormai un appuntamento fisso per l’estate di Vibo Marina, si inserisce all’interno delle molte iniziative della Pro Loco per la promozione della cultura, come l’istallazione delle casette di book crossing e la creazione della “Piccola biblioteca del Porto e del mare” all’interno della sede Iat dell’Associazione, che ogni estate fornisce un servizio di informazione turistica per i cittadini e per i visitatori. “Ti Porto un libro”, che già due anni fa è entrato a far parte delle rassegne di Vibo Valentia capitale italiana del libro 2021, si è giovato anche questa volta della collaborazione e del sostegno del Comune di Vibo Valentia, che ha sempre riconosciuto in questa iniziativa un importante ruolo nella promozione della lettura, dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Vespucci” di Vibo Marina, sempre vicino alle iniziative della Pro Loco, nonché del contributo della Regione Calabria. L’iniziativa si svolgerà nel suggestivo scenario del porto di Vibo Marina, nel retro banchina Fiume (nei pressi della Capitaneria di Porto) alle ore 21.30 (ed eccezionalmente anticipato alle ore 19.00 soltanto per l’incontro del 17 agosto). L’evento prevede 3 serate che vedranno alternarsi diversi ospiti secondo il seguente calendario:

Venerdì 11 agosto: incontro con Danilo Gatto e Antonio Montesanti, che presenteranno il libro curato dal prof. Gatto dal titolo “Canti della Tonnara” (Rubbettino editore), che vede la partecipazione di numerosi studiosi di altissimo profilo. Il volume, che contiene anche un cd audio, contiene al suo interno i risultati della straordinaria ricerca dell’etnomusicologo Alan Lomax svolta fra Vibo Marina e Pizzo nel 1954. Nell’estate del ’54 Lomax, accompagnato da Diego Carpitella, giunge in Calabria, seconda tappa del loro lungo viaggio che per quasi un anno li porterà in tutta Italia nel primo, fondamentale programma di ricerca e documentazione dei canti e delle musiche popolari delle diverse regioni. Per una serie di circostanze “fortuite”, egli trovò fra Vibo Marina e Pizzo quasi l’intera ciurma della tonnara: per quattro giorni registrò numerosi canti e scattò oltre cento fotografie. Un materiale di grandissimo valore culturale e antropologico, che racconta un pezzo essenziale della nostra storia locale.

Giovedì 17 agosto: incontro con l’archeologa Anna Maria Rotella (eccezionalmente alle ore 19.00) con cui si parlerà del volume da lei curato insieme a Michele Antonio Romano “Il mare e le sue genti” (Diemmecom editore). Il volume raccoglie gli atti del Primo festival dell’archeologia e del turismo di Vibo Valentia, pensato nel 2019 da Archeoclub d’Italia sede di Vibo Valentia e organizzato insieme alla Ao del Wwf di Vibo Valentia, il Club Unesco di Vibo Valentia, l’Associazione Medexperience, il Forum delle associazioni vibonesi e l’Associazione Pro fondazione Antonino Murmura. Il volume contiene numerosi interventi nei vari ambiti delle scienze storiche e archeologiche. Inoltre, una parte importante nel libro hanno avuto anche gli interventi degli studenti del Liceo Capialbi di Vibo Valentia. La seconda parte del festival e del libro è stata dedicata al turismo culturale con interventi di esperti del settore che hanno avanzato proposte interessanti per lo sviluppo turistico della nostra regione.

Venerdì 25 agosto: incontro con lo scrittore Mimmo Gangemi, che presenterà il suo ultimo romanzo “L’atomo inquieto” (Solferino editore). Già ospite in diverse edizioni di “Ti Porto un libro”, Gangemi è uno degli scrittori calabresi più noti a livello nazionale, vincitore di numerosi premi e autore di molti romanzi pubblicati da alcune delle maggiori case editrici italiane. Con il volume, l’autore affronta uno dei più grandi misteri italiani, quello della scomparsa del fisico siciliano Ettore Majorana. Lo scrittore riporta in vita una delle figure più interessanti ed enigmatiche del Novecento distillando dagli scarsi indizi e dalle molte congetture sulla sua scomparsa una sontuosa e avvincente narrazione. E ci restituisce un Majorana insieme fedele alla realtà storica e pienamente contemporaneo, nella tensione estrema tra scienza e morale che percorre la sua vita e nel dilemma tra dovere e libertà che segna anche il nostro tempo. La Pro Loco tutta, con il suo presidente e il consiglio di amministrazione, esprime grande soddisfazione nel poter offrire ancora una volta alla comunità di Vibo Marina (e non solo) un importante momento di confronto culturale, consapevoli che eventi come questo sono di grande importanza per stimolare i cittadini alla riflessione e alla lettura, in funzione di una crescita personale, sociale e civica.

LEGGI ANCHE: Dai tornei sportivi agli spettacoli, tutto pronto per il Bivona beach festival

Paravati, grandi numeri alla rassegna “Mostra della nostra terra”

“La Calabria tra le nostre mani”: a Sant’Onofrio un evento che coniuga ambiente, cultura e impresa