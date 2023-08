Paravati, grandi numeri alla rassegna “Mostra della nostra terra”

(Foto Luca Dimasi)

Successo oltre ogni più rosea aspettativa per la rassegna “Mostra della nostra terra”, organizzata a Paravati dall’associazione Onlus “Michele Turco”, con il patrocinio della Regione Calabria e dell’amministrazione comunale di Mileto. La realtà di terzo settore è nata circa un anno fa per dare significato e memoria alla prematura scomparsa del 19enne di Paravati, morto improvvisamente nel 2020 per problemi cardiaci. Da quel momento sono state molteplici le iniziative sociali promosse a favore del territorio. L’ultima, in ordine di tempo, si è svolta in piazza “Caduti di Nassirya”. Dopo il classico taglio del nastro – compiuto congiuntamente in mattinata dal fratello di Michele e dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano – la rassegna è proseguita per tutto il corso della giornata con l’apertura degli stand aziendali e altre lodevoli iniziative che hanno permesso di mettere in vetrina il meglio del patrimonio enogastronomico, artigianale e culturale calabrese, attraverso la riscoperta dei sapori, l’esposizione di creazioni artistiche e la rivisitazione dei mestieri tipici della regione. Tanti i partecipanti alla manifestazione, accompagnati dallo speaker Salvatore Pedullà.

“Mostra della nostra terra” si è protratta ininterrottamente fino a tarda notte. L’atto finale è stato sancito dall’atteso concerto del noto gruppo di musica popolare “Etnosound”, svoltosi, a partire dalle 22, davanti a un gran numero di spettatori. Sul palco, nel corso della serata, si è esibita anche la giovane promessa canora, Fortunato Cugliari. Archiviata con successo la rassegna “Mostra della nostra terra”, l’associazione “Michele Turco” prosegue imperterrita nel suo impegno e, già oggi 2 agosto, proporrà un’altra interessante iniziativa a favore della comunità, ancora una volta con il patrocinio del Comune di Mileto. Si tratta dell’edizione 2023 dei giochi popolari “La notte degli angeli”, in programma a partire dalle 19.30, sempre in piazza “Caduti di Nassiriya”. I bambini potranno partecipare alla manifestazione gratuitamente. Tra i giochi previsti, quelli tradizionali del palo della cuccagna e delle gare dei sacchi e della pignata.

