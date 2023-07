Mileto, stop al consumo di alcool e all’assembramento nelle ore notturne

Ordinanza contingibile e urgente per ovviare all’inquinamento acustico e al disturbo della quiete pubblica sul territorio comunale di Mileto. Il documento, a firma del sindaco Salvatore Fortunato Giordano, interesserà, in particolare, le vie Duomo, Nicola Taccone Gallucci, Ospedale, Roma, Conte Ruggero e Corso Umberto I, nella città capoluogo, e le vie Chiesa e Case Popolari, nella frazione Paravati. Nel paese della Serva di Dio Natuzza Evolo il divieto riguarderà anche le piazzette antistanti l’oratorio parrocchiale e il centro polivalente, entrambe intitolate alla stessa mistica con le stigmate. Le zone – cosi come si legge nell’ordinanza – in questo periodo sono interessate da un fenomeno di aggregazione notturna «che si caratterizza per la presenza di un elevato numero di persone che vi stazionano, occupando la pubblica via e trattenendosi in loco fino a tarda ora». A ciò si sommano «comportamenti di disturbo della tranquillità e del riposo dei residenti, anche con uso di ciclomotori con motori evidentemente manomessi, che creano forti rumori al loro passaggio; atti di distruzione e/o danneggiamento di beni pubblici; uso indiscriminato di sostanze superalcoliche».

A rendere ancor più critica la situazione contribuisce poi il fatto che «sono stati segnalati e accertati episodi di degrado legati all’abbandono, su suolo pubblico e privato, di rifiuti attinenti al consumo di bevande quali bicchieri e bottiglie, e che le aree di cui si tratta sono state spesso oggetto di richieste di intervento, da parte dei residenti, ai vari organi di polizia e all’amministrazione comunale, per episodi di disturbo della quiete pubblica, nonché pregiudizievoli per il decoro e per l’igiene pubblica». Partendo da queste considerazioni e preso atto della presenza di forti criticità e della conseguente necessità di adottare ulteriori azioni urgenti, «mirate a superare la situazione di pregiudizio alla vivibilità urbana venutasi a creare», il sindaco dispone, quindi, che a partire dal 29 Luglio e fino al 28 Agosto 2023, dall’1 alle 7 di mattina, ad eccezione delle manifestazioni autorizzate dall’autorità, nelle aree suddette siano vietati: il consumo di bevande alcoliche, superalcoliche e non alcoliche; lo stazionamento e l’assembramento di gruppi di persone, anche con uso di veicoli e motocicli di qualsiasi genere; il fare rumore oltre la normale tollerabilità; di abbandonare bottiglie, carte e bicchieri per strada e/o per terra; di tenere velocità superiori ai limiti consentiti dal Codice della Strada. A questo, infine, si somma l’obbligo di tenere, «in tutte le altre aree pubbliche e in qualsiasi ora del giorno, comprese le piazze, slarghi e vie dell’intero territorio comunale, comportamenti adeguati alle regole suddette».

