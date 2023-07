Paravati si prepara ad accogliere gli stand della “Mostra della nostra terra”

Continua la lodevole opera dell’associazione Onlus “Michele Turco” in favore del territorio comunale di Mileto. La realtà di terzo settore è nata tempo fa – per volontà di familiari, amici e conoscenti – per dare significato e valore alla prematura e improvvisa morte del 19enne di Paravati, avvenuta per infarto del miocardio il 23 aprile del 2020. Da allora si sta mettendo in evidenza nella promozione di iniziative tese a creare momenti di sana aggregazione sociale, soprattutto nei confronti dei coetanei del povero ragazzo scomparso, giovane molto amato dalla comunità d’appartenenza. L’ultima proposta in ordine di tempo si terrà sabato 29 luglio a Paravati, in piazza Nassiriya. Si tratta della rassegna “Mostra della nostra terra”, organizzata con il patrocinio della Regione Calabria e dell’amministrazione comunale di Mileto. Lo scopo dell’iniziativa è di svelare le molteplicità positive che ogni territorio porta dentro di sé, attingendo all’arte, alla storia, alla cultura e alla tradizione popolare. In particolare, la manifestazione si prefigge di promuovere e di mettere in “vetrina” il patrimonio locale calabrese, attraverso la riscoperta dei sapori e dei prodotti tipici della terra e la rivisitazione delle arti e dei mestieri facenti parte dell’identità storica degli abitanti di questa regione. In un contesto del genere a Paravati, in piazza Nassiriya, sabato prossimo saranno posizionati gli stand di numerose aziende calabresi, pronte ad esporre, far conoscere e gustare le loro creazioni artigianali e i loro prodotti culinari. Lo start di apertura della “Mostra della nostra terra” e degli stand espositori è previsto alle 10.30. Si proseguirà con la rassegna per tutta la giornata e fino a tarda notte, con il concerto del gruppo di musica popolare “Etnosound”, previsto a partire dalle 22.

