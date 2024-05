Nel Vibonese una banda di minorenni lega un senzatetto in una scuola abbandonata e lo massacra di botte

Legato e immobilizzato, umiliato e infine massacrato di botte. I carabinieri della Stazione di San Costantino Calabro sono impegnati a fare piena luce su un episodio di inaudita violenza avvenuto in paese sabato notte all’interno dei locali del Centro di formazione professionale Oiermo ormai in disuso.

Denunciati sei ragazzi

Sei ragazzi minorenni sono stati infatti denunciati alla Procura dei minori per maltrattamenti, percosse, lesioni e altri reati dopo essersi accaniti contro un cittadino di nazionalità rumena senza fissa dimora e che stazionava nei locali in disuso dell’istituto professionale. I sei hanno prima legato e immobilizzato il rumeno, quindi l’hanno aggredito con calci, pugni e schiaffi e non contenti avrebbero anche urinato addosso alla vittima. La scena sarebbe stata ripresa dagli stessi minori con un telefonino le cui immagini video sono al vaglio dei militari dell’Arma. Infine i sei minorenni avrebbero dato fuoco a tutti gli oggetti che il rumeno aveva con sé, compresi gli effetti personali e i vestiti.