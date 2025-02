San Costantino in lutto per la morte del consigliere Domenico Suppa, il sindaco Derito: «Con lui perdo un fratello»

San Costantino Calabro in lutto per la morte del consigliere comunale di maggioranza Domenico Suppa. Una scomparsa improvvisa, avvenuta questa mattina, molto probabilmente a causa di un infarto fulminante, mentre il 61enne insegnante di Matematica si preparava a raggiungere il proprio luogo di lavoro, il Liceo pedagogico “Vito Capialbi” di Vibo Valentia. La notizia della sua morte, come ovvio, ha gettato nello sconforto la moglie Angela Pezzo, i figli Ilenia, Elisa e Francesco e gli altri familiari, l’intera comunità di San Costantino e tutti coloro che hanno avuto modo di incrociarlo nella propria vita e di apprezzare le virtù umane e professionali che lo hanno sempre contraddistinto. Tra le persone più colpite dalla sua dipartita terrena, il sindaco Nicola Derito, da sempre amico fraterno di Domenico Suppa. «Nulla faceva presagire tutto ciò. La mia vita – spiega visibilmente commosso ed emozionato a Il Vibonese l’attuale primo cittadino di San Costantino Calabro – si è sempre incrociata ed è stata sempre condivisa con quella di Domenico. Per me era come un fratello».

«Abbiamo vissuto assieme gli anni universitari presso la Facoltà d’Ingegneria del Politecnico di Torino, dividendo la stessa stanza. E da circa 25 anni – aggiunge – si trovava al mio fianco nell’impegno politico al servizio della comunità, che insieme avevamo deciso di intraprendere. Con me, via via, ha svolto il ruolo di vicesindaco, di assessore e di consigliere comunale, sempre con la stessa passione e il medesimo impegno, senza mai tradire il mandato degli elettori. Da oggi in poi nulla sarà per me come prima. Con lui – conclude – perdo una persona di famiglia, una parte importante del mio vissuto. La comunità di San Costantino Calabro e tutto il Vibonese, da parte loro, da oggi in avanti si sentiranno orfani e non potranno più contare sulle doti profonde di questa grande figura umana e professionale». I funerali del consigliere comunale si svolgeranno domani 19 febbraio, a partire dalle ore 15.30, nella chiesa matrice. A rendergli l’ultimo saluto, attese un gran numero di persone provenienti da tutta la provincia. Nell’occasione il sindaco ha indetto una giornata di lutto cittadino.