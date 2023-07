Vibo, all’Auditorium Spirito Santo il concerto del duo Bardoscia – Montrone

Domani, giovedì 27 Luglio, alle ore 21:00, si terrà il diciannovesimo appuntamento della stagione concertistica musicale 2023 organizzata dal Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo e da Ama Calabria nell’ambito del 46° MusicAMA Calabria realizzato all’interno del progetto Calabria Straordinaria sostenuto dall’Assessorato Regionale al Turismo. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica jazz, durante il quale, sul palcoscenico dell’Auditorium Spirito Santo, il duo Bardoscia – Montrone, composto dal talentuoso contrabbassista Marco Bardoscia e dal virtuoso pianista Bruno Montrone, sarà protagonista di una serata di grande raffinatezza musicale. Entrambi docenti presso il Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo, i due artisti, che oltre a vantare collaborazioni con alcuni dei più importanti musicisti europei sono conosciuti per la straordinaria tecnica e l’interpretazione sensibile e appassionata della musica jazz, sapranno coinvolgere il pubblico con le loro esecuzioni e la grande capacità di improvvisazione attraverso un costante e fluido dialogo tra il contrabbasso e il pianoforte. Il concerto offrirà una grande varietà di brani, spaziando da classici del jazz a composizioni originali, che permetteranno, così, di creare un’esperienza musicale coinvolgente per tutti i presenti. La stagione concertistica 2023 si caratterizza di un’amplia offerta di trenta concerti che si snoderanno fino ad ottobre, con una breve pausa estiva nel mese di agosto, e vedranno esibirsi, tra gli altri, molti docenti del Conservatorio vibonese.

