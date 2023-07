Ricadi, a Torre Marrana un evento teatrale per sostenere le persone fragili

La manifestazione è promossa con la nobile finalità di aiutare l'associazione "Le Stelle del Faro" che si impegna a offrire supporto a chi si trova in situazioni di vulnerabilità

E’ previsto per il prossimo 29 luglio, alle 21:30, in località Torre Marrana a Ricadi, l’evento “Pilato”, organizzato dal gruppo teatrale “La Ribalta”. La manifestazione è promossa con la nobile finalità di sostenere l’Associazione “Le Stelle del Faro”, che si dedica con amore e dedizione ad accogliere e assistere persone fragili. L’iniziativa, portata avanti con passione dagli artisti del gruppo teatrale “La Ribalta”, – Emilio Stagliano, Giusi Fanelli, Anna Vardé, Antonio Fortuna ed Eleonora Rombolà – vedrà la partecipazione di talentuosi attori pronti a regalare al pubblico una serata indimenticabile di spettacolo e cultura con la rappresentazione della piéce “Pilato”. Ogni parte del ricavato ottenuto durante la manifestazione sarà devoluto interamente all’Associazione “Le Stelle del Faro”, che si impegna a offrire supporto e conforto a chi si trova in una situazione di vulnerabilità. Insomma, una magica serata di teatro e generosità.

