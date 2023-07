Pizzo, tutto pronto per “Art Fashion Show” evento dedicato alla moda e all’arte

Si svolgerà sabato 29 luglio in Piazza della Repubblica a Pizzo la prima edizione di “Art Fashion

Show”, evento organizzato dalla Pro Loco di Pizzo e patrocinato dal Comune stesso che mette insieme l’arte in ogni forma attraverso il corpo, l’anima, e le idee che si alimentano le une con le altre, dando vita ad un vortice di forme, colori e spazi che rendono unica ogni esperienza. Art Fashion Show è una vetrina che

metterà in mostra i talenti dell’immaginazione: esperti della moda, dell’estetica, pittori, musicisti, attori,

cantanti, scrittori. Un palco che darà la possibilità̀, a chi ha fatto dell’arte una forma di lavoro e di vita, di

mostrare quanto di bello c’è. A sfilare, sotto la direzione artistica di Roberta Calafati e Greta di Leo, saranno

gli abiti raffinati di Creo Moda, i preziosi di Patania Gioielli, i costumi e la moda mare di Manè e il fashion

firmato Terranova. Sarà presentato il libro di Caterina la Marca dal titolo “Il bello di me” edito da Libritalia, al quale seguirà una esibizione di body painting accompagnata dalla voce dell’attrice Dolores Mazzeo. Amerigo Marino voce lirica calabrese di fama nazionale, accompagnerà la serata con le sue note. Rosa

Dumas, hair staylist presenterà live una delle sue creazioni più belle. La scenografia, a cura di Kety Grillo

artista e pittrice locale, metterà in mostra le sue più importanti opere. Ospiti della serata, direttamente dal set

di Mare Fuori, una delle più amate fiction Rai degli ultimi tempi, Antonio d’Aquino e Giovanna Sannino. La

serata sarà presentata da Teresa Pugliese e da Gregorio Cullia.

