Vibo Marina, al via l’iniziativa “Ti porto al cinema 2023”

“Tre serate quale occasione per godere dello straordinario ambiente marittimo-portuale di Vibo Marina, gustando insieme un cinema sotto le stelle con una luna crescente”. Così la Proloco di Vibo marina che dettaglia “riparte venerdì 21 luglio alle ore 21.30 la singolare rassegna cinematografica “Ti Porto al cinema 2023 ” giunta alla terza edizione e molto apprezzata negli anni scorsi. Per questa prima serata è in programma la proiezione gratuita del film “Coda” i segni del cuore della regista Sian Heder, vincitore di tre premi Oscar; una piccola suggestiva storia che scalda il cuore, che fa credere nel valore dell’impegno umano, in particolare di quello giovanile, nella forza e importanza dell’ insegnamento vicendevole. Protagonista Emilia Jone nel ruolo della figlia di una famiglia di pescatori sordi che scopre di avere un gran talento per il canto e che la porterà lontano dai suoi cari. “Ti porto al Cinema” fa parte del programma estivo della Pro Loco Vibo Marina, Ets non profit , svolto in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’Istituto comprensivo A. Vespucci; si svolgerà anche quest’anno con posti a sedere nell’area del retro-banchina Fiume, nei pressi della Capitaneria di Porto. L’intento – spiega ancora l’associazione – è quello di contribuire, tra le diverse iniziative, all’accoglienza estiva con momenti di incontro e svago, in un format semplice e piacevole, guardando anche a contenuti educativi e alla promozionali degli aspetti più positivi del nostro territorio e della nostra comunità. Successivamente, sera del 28 luglio sarà proiettato il film “Flee” singolare documentario internazionale di animazione di Jonas Poher Rasmussen; mentre sera del 4 agosto toccherà a “Mission”, un film da rivedere con piacere per gli alti contenuti umani ed ambientali con musiche di Ennio Morricone. Per l’occasione la Pro Loco ringrazia il Comune e l’Istituto A. Vespucci, l’Autorità portuale, la Capitaneria di Porto, quanti soci e volontari contribuiscono in vario modo alla riuscita della rassegna che si svolge nell’incantevole cornice del porto di Vibo Marina “scalo per le Eolie e il Mediterraneo” con oltre “150 anni di storia e cultura del mare”.

