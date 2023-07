Mileto, il sindaco: «Villa comunale e piazza Italia presto rimessi a nuovo»

Due punti nevralgici di Mileto cambieranno, presto, decisamente look. Ad essere rimodernati e resi ancora più funzionali per la comunità saranno, nello specifico, la villa comunale, intitolata al compianto padre scalabriniano Raffaele De Lorenzo, e l’altrettanto centrale piazza Italia. Al riguardo, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano ha pubblicato recentemente l’avviso per la manifestazione d’interesse, tesa ad individuare le ditte da invitare alla successiva procedura negoziata per l’assegnazione dei lavori. L’importo complessivo dell’appalto è di 600mila euro, ottenuti dalla Regione Calabria per l’attuazione del progetto “Mileto, contea, conoscenza, territorio, attrattività”. Le imprese avranno tempo fino alle ore 12 del prossimo 4 agosto per inoltrare a Palazzo dei normanni le proprie candidature. Per quanto attiene al rifacimento di piazza Italia, il progetto prevede, tra l’altro, una nuova pavimentazione in lapideo bicolore, con riproduzione della planimetria dei ruderi dell’antica abbazia-mausoleo normanna, elevata nel 1063 da Ruggero I d’Altavilla nella capitale della propria contea. Ulteriori dettagli, riguardo ai lavori prossimi ad essere avviati, sono illustrati dallo stesso sindaco di Mileto.

«Dopo l’approvazione del Progetto esecutivo, da parte dell’Ufficio tecnico comunale e della Regione Calabria, con il parere favorevole della Sovrintendenza di settore – sottolinea con palese soddisfazione Giordano – è stata avviata la manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori, ciò alla luce del nuovo Codice degli appalti. Piazza Italia sarà smontata e rifatta nuova con la creazione di un bellissimo “Palco della musica”, in onore alla tradizione della nostra città, legatissima alla musica, ove nelle foto dell’epoca vi era la presenza del palco, sebbene posto in villa comunale. Per quanto riguarda quest’ultimo spazio pubblico sarà anch’esso completamente rimesso a nuovo, con la predisposizione di nuovi vialetti, il restauro dell’edificio, che ospita la Pro Loco, e della fontana centrale, con in alto il monumento di Conte Ruggero, il rifacimento del parco giochi e la sistemazione degli angoli con fontane, dei cordoli e del muretto. Insomma – conclude il sindaco – un risultato assolutamente importante e lusinghiero, in vista di un completamento e superamento degli obiettivi del programma elettorale, i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti e che serviranno a migliorare la vivibilità del nostro territorio».

