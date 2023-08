Pizzo si prepara ad ospitare la Sagra del tonno e del tartufo gelato

Tutto pronto per la Sagra del tonno e del tartufo gelato in programma il 18 agosto ore 19 via S.Antonio (zona mercato comunale) a Pizzo. L’iniziativa avrà uno scopo benefico, ovvero una raccolta fondi a favore dell’associazione Ada, attiva nella cittadina costiera. I proventi saranno destinati al finanziamento delle attività del sodalizio, giornata dell’anziano, la festa dei nonni, il banco alimentare. Ada Pizzo è regolarmente iscritta al Runts, Registro unico nazionale enti del terzo settore. Per la raccolta fondi è stato quindi pensato un menù dedicato, al costo di 10 menù dolce, 15 euro menù salato e 20 euro menù completo che comprende sia il tonno che il tartufo, prodotti cucinati dallo chef Antonio Cardamone. La sagra metterà in “vetrina” i prodotti enogastronomici di eccellenza della città di Pizzo “il tonno e il tartufo”. Durante la serata ci sarà intrattenimento musicale e con l’occasione i partecipanti potranno visitare le bancarelle del mercatino dell’artigianato e di prodotti vari. I promotori ringraziano l’amministrazione comunale, il comando dei vigili urbani, la protezione civile e tutti gli sponsor che hanno permesso la realizzazione della sagra.

