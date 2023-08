Domani sera a Vibo Marina la prima edizione della “Notte blu – Fish Fest”

Pronti per la prima edizione di Fish Fest, martedì 22 agosto con start ore 20:00. La “Notte blu” vedrà il lungomare di Vibo Marina ricco di grande divertimento tra cibo, musica e buon vino. Piatti tipici con pesce della nostra costa, dal panino con pesce spada, al coppo di frittura mista al tonno e cipolla, con un bicchiere di vino per brindare alla Notte Blu a suon di musica con il Concerto dei Quarantaumentata, con gli artisti di strada e Cappuccio e street band e poi in conclusione Dj Contest con Micky Tomeo e Emilio Farfaglia. L’evento è patrocinato dall’amministrazione Comunale con il coinvolgimento degli assessori alle Attività produttive, Carmen Corrado, allo spettacolo con il consigliere delegato Antonio Schiavello, e al neo assessore alla Cultura e Turismo, Giusi Fanelli in collaborazione con l’associazionismo Veipo Promotions.

Il porto di Vibo Marina farà da cornice alla serata all’insegna dell’enogastronomia e della musica, «attraverso un turismo esperienziale che certamente – spiega l’assessore Giusi Fanelli – si rivela uno strumento vincente, tanto per la promozione e valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici quanto per emozionare ed incentivare a far ritornare anche l’ospite di passaggio». Ticket per degustazione in prevendita € 15,00.

LEGGI ANCHE: Azzurro di Calabria: nel Vibonese show cooking e laboratori dedicati al pesce azzurro