A Tropea il concerto del duo pianistico Lucia Veneziani e Davide Valluzzi

Sabato 2 settembre 2023 alle ore 22,00 avrà luogo all’Auditorium Santa Chiara di Tropea un concerto del duo pianistico composto da Lucia Veneziani e Davide Valluzzi. L’evento, parte del programma Calabria Straordinaria 2023, è organizzato congiuntamente da Ama Calabria e l’Associazione Tropea Musica con il sostegno del Ministero della Cultura direzione generale spettacolo e dell’Assessorato regionale al Turismo. Il duo pianistico formato da Lucia Veneziani e Davide Valluzzi, dopo aver conseguito col massimo dei voti la laurea di secondo livello in pianoforte presso il Conservatorio Piccinni di Bari, rispettivamente con i maestri Gregorio Goffredo e Maurizio Matarrese, fa il suo debutto nel 2014, nel florido ambiente artistico culturale della città di Oulu, in Finlandia, dove in seguito all’assegnazione di una prestigiosa borsa di studio della Comunità europea, hanno avuto l’occasione di collaborare fianco a fianco in una intensa attività̀ professionale che li ha visti protagonisti di vari concerti sia solistici che cameristici, in formazione con alcuni dei più̀ talentuosi strumentisti del luogo, riscuotendo molto successo e consenso del pubblico. Da subito hanno scoperto di poter combinare i propri talenti musicali in maniera estremamente naturale, lavorando su un repertorio vario e stimolante, spaziando da autori classici come Mendelssohn, Mozart, Poulenc, Saint-Saens, ad autori più moderni, sfociando anche nel repertorio moderno e jazzistico, come Mike Cornick, Ligeti, Gershwin, Piazzolla, puntando l’attenzione anche su brani poco conosciuti ma di grande valore artistico musicale. Il duo si è esibito in prestigiose cornici nazionali e internazionali. A Tropea, il programma che eseguirà comprende opere di Antonio Vivaldi, Camille Saint-Saens, Antonín Leopold Dvořák, Johann Strauss sr, Johann Strauss jr, Franz Liszt e George Gershwin.

