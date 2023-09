Nicotera, la personale pittorica di Domenica Vecchio sulle tradizioni e le bellezze della città

E’ prevista per domani, domenica 3 settembre, a Nicotera, la personale pittorica di Domenica Vecchio. Dipinti in olio su tela raffiguranti le tradizioni e le bellezze del posto. La principale caratteristica dei dipinti dell’artista è la presenza del mare in tutte le sue sfumature caratterizzato dall’azzurro intenso. All’interno dell’evento, inoltre, vi sarà l’animazione di radio Gabbiano Verde e la lettura di alcuni sonetti di Pino Bradis tratti dalla raccolta “Paese Mio”, in più si potranno ammirare alcuni lavori della piccola Gemma Barilla.

