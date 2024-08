Monterosso Calabro, conto alla rovescia per la quarta edizione del Concerto per Maria

La rassegna di musica classica è in programma oggi 21 agosto nella chiesa parrocchiale del Santissimo Rosario organizzata dall’omonima confraternita

A Monterosso Calabro tutto pronto per la quarta edizione del “Concerto per Maria”. La rassegna musicale si svolgerà oggi 21 agosto alle 21.30 nella chiesa parrocchiale del Santissimo Rosario, permettendo ancora una volta di dare voce allo splendido “Tamburelli” op. 71 del 1858, antico organo da poco rimesso a nuovo. Il concerto dedicato alla Vergine Maria è organizzato dalla locale confraternita del Rosario.

All’organo si esibiranno i maestri Giuseppe e Domenico Bellissimo, ad accompagnare la mezzosoprano Maria Concetta Galante. L’articolato programma prevede brani di Andrea Gabrieli (Intonazione del Terzo tono), Lorenzo Perosi (Due mottetti mariani-Tota pulchra e Alma redemptoris Mater), Francesco Durante (Vergin tutt’amor), Francois Couperin (Allemande in Re minore), Vladimir Vavilon con attr. a Giulio Caccini (Ave Maria), Girolamo Frescobaldi (Toccata prima), Vincenzo Bellini (Salve Regina).

Maria Concetta Galante si è diplomata brillantemente in Canto sotto la guida del tenore Renato Francesconi presso il Conservatorio di musica “Torrefranca” di Vibo Valentia. Ha frequentato i corsi di perfezionamento sulla vocalità settecentesca con Flavio Colusso, sulla Musica Slava con Miomira Vitas e sulla tecnica vocale con Olivera Mijakovic e Alessandra Althoff Pugliese. Dal febbraio 2001, tra l’altro, fa parte dell’Accademia di canto dell’Aurora, con la quale si è esibita in vari concerti sotto la guida dei maestri Winking e Clemencic e con l’Ensemble barocco della Scala diretto da Stefano Molardi.

Giuseppe Bellissimo, dal canto suo, sta studiando Organo e Composizione presso il Conservatorio di Musica “C. Monteverdi” di Cremona con Giovanna Fornari. In precedenza si è diplomato brillantemente al Liceo Musicale “A. Stradivari” di Cremona, dove ha studiato Organo e C.O. e Pianoforte con Pietro Triacchini. Domenico Bellissimo, infine, ha studiato Composizione con Andrea Nicoli e Fabrizio Fanticini, Direzione d’orchestra con Stefano Rabaglia, Pianoforte con Eugenio Fels e Organo e Composizione con Luigi Celeghin e Luigi Fontana. Si è perfezionato in Composizione alla Scuola di Musica di Fiesole con Giacomo Manzoni, dove ha vinto il “Premio Veretti 1998”.