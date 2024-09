Pedalando per la vita: la 18esima edizione della granfondo ciclistica dei trapianti arriva in Calabria e fa tappa a Tropea

La locandina dell’evento

L’organizzazione di volontariato Amici del trapianto di fegato Odv di Bergamo si prepara a scendere in campo per il diciottesimo anno consecutivo con la Granfondo ciclistica dei trapiantati, una manifestazione non competitiva che celebra la vita, la speranza e la solidarietà. Dal 28 settembre al 5 ottobre, ciclisti trapiantati da tutta Italia si raduneranno in Calabria per pedalare insieme e promuovere la cultura della donazione degli organi e lo sviluppo della ricerca sui trapianti. La Granfondo ciclistica dei trapiantati non è solo un evento sportivo, ma una vera e propria celebrazione di condivisione. Ogni ciclista, infatti, porta con sé una storia di resilienza e di speranza, un messaggio potente per tutti coloro che credono nel valore della donazione e nella possibilità di un futuro migliore.

«L’organizzazione – hanno fatto sapere da Amici del trapianto di fegato Odv – è stata fondata a Bergamo il 2 luglio del 2004 da alcuni volontari che, dopo aver vissuto l’esperienza del trapianto, hanno deciso di impegnarsi nella solidarietà. L’associazione sostiene i pazienti trapiantati, chi è in attesa di trapianto e i familiari dei pazienti. Prestiamo volontariato all’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo, offrendo servizi quali presenza in corsia, punti di ascolto, supporto psicologico in reparto, organizziamo incontri con gli studenti e attività sportive non competitive, come, appunto, la Granfondo».

Quest’anno, l’itinerario della Granfondo toccherà alcune delle località più belle della Calabria come Reggio Calabria, Rosarno, Tropea, Catanzaro e Cariati Marina. Martedì 1 ottobre, il gruppo dei ciclisti arriverà al presidio ospedaliero di Tropea alle ore 16:30, dove sarà accolto da pazienti, personale medico e sanitario del reparto di Nefrologia e Dialisi e dove avverrà un incontro sull’importanza della donazione e del trapianto di organi. La Granfondo è patrocinata da importanti enti come il Sistema socio sanitario della Regione Lombardia Asst Papa Giovanni XXIII, l’ospedale di Bergamo, il Coordinamento regionale trapianti Federica Monteleone, nonché dalla Regione Calabria, l’Asp vibonese e il Grande ospedale metropolitano Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria.