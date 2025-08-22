Una Notte da Sogno infiamma Vibo Marina: musica, luci e un mare di folla per Fred De Palma… e non solo
La sesta edizione dell’evento firmato Top Events trasforma il lungomare in un palcoscenico a cielo aperto tra body painting, concerti, fuochi d’artificio e dj set. Migliaia di persone hanno gremito l’area portuale per assistere allo spettacolo clou del rapper Fred De Palma
“Una notte da sogno” ha acceso il cielo stellato, che si specchiava sul mare di Vibo Marina che pullulava di gente. Ieri sera, infatti, si è svolta la sesta edizione dell’evento promosso dalla Top Events con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Il corso principale si è trasformato in un vero e proprio festival dello spettacolo tra mini-concerti, giochi pirotecnici e coinvolgimento puro, per una scaletta di grande spessore.
Un programma intenso
Si è iniziato intorno alle 21:30, al Tropical, con il Body Painting Weronique Art e si è proseguito alle 21:45, alla spiaggetta The Sun, con il Faber Quartet. alle 22:30 spazio a PyroVaghi (sul lungomare) e ad Andrea Reda (Tropical); alle 23:15, sempre al Tropical, l’esibizione di Girotti. Il tutto in attesa dell’evento principale, la ciliegina sulla torta rappresentata dal concerto di Fred De Palma. Un interminabile fiume di gente si è riversato all’interno dell’area portuale di Vibo Marina per assistere allo spettacolo live del cantante, riempendo ogni angolo. Dopo il concerto, si è continuato a ballare grazie al dj set con Emilio Farfaglia.
Le parole del sindaco Romeo
Insomma, una grande festa di musica e luci che rappresenta ormai un appuntamento molto atteso nell’estate di Vibo Marina. Soddisfatto il sindaco Enzo Romeo: «È stato un successo, grazie anche alla collaborazione degli imprenditori e di tutte le persone che credono in questa città. L’entusiasmo e la partecipazione che hanno contraddistinto l’evento dimostra che è possibile lavorare insieme per far rinascere questo territorio e rendere la città di Vibo sempre più competitiva».
Top Events, apporto determinante
Come accennato, cruciale è stato il lavoro svolto dall’associazione Top Events di cui è presidente Giovanni Patania. Proprio quest’ultimo ha condiviso tutta la sua soddisfazione per la riuscita di un evento che sta diventando sempre di più la punta di diamante dell’estate vibonese: «Questa è la sesta edizione di Una Notte da Sogno che si svolge affacciata su questo bellissimo mare. Uno spettacolo eccezionale curato nei minimi dettagli. L’obiettivo è anche e soprattutto quello di promuovere il territorio, in questo caso il lungomare e il suo potenziale turistico. Abbiamo lavorato quattro mesi, con fatica, per realizzare questa serata ma posso dire che ne è valsa davvero la pena».
