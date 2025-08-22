Una Notte da Sogno infiamma Vibo Marina: musica, luci e un mare di folla per Fred De Palma… e non solo

“Una notte da sogno” ha acceso il cielo stellato, che si specchiava sul mare di Vibo Marina che pullulava di gente. Ieri sera, infatti, si è svolta la sesta edizione dell’evento promosso dalla Top Events con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Il corso principale si è trasformato in un vero e proprio festival dello spettacolo tra mini-concerti, giochi pirotecnici e coinvolgimento puro, per una scaletta di grande spessore.

Un programma intenso

Si è iniziato intorno alle 21:30, al Tropical, con il Body Painting Weronique Art e si è proseguito alle 21:45, alla spiaggetta The Sun, con il Faber Quartet. alle 22:30 spazio a PyroVaghi (sul lungomare) e ad Andrea Reda (Tropical); alle 23:15, sempre al Tropical, l’esibizione di Girotti. Il tutto in attesa dell’evento principale, la ciliegina sulla torta rappresentata dal concerto di Fred De Palma. Un interminabile fiume di gente si è riversato all’interno dell’area portuale di Vibo Marina per assistere allo spettacolo live del cantante, riempendo ogni angolo. Dopo il concerto, si è continuato a ballare grazie al dj set con Emilio Farfaglia.

Le parole del sindaco Romeo

Insomma, una grande festa di musica e luci che rappresenta ormai un appuntamento molto atteso nell’estate di Vibo Marina. Soddisfatto il sindaco Enzo Romeo: «È stato un successo, grazie anche alla collaborazione degli imprenditori e di tutte le persone che credono in questa città. L’entusiasmo e la partecipazione che hanno contraddistinto l’evento dimostra che è possibile lavorare insieme per far rinascere questo territorio e rendere la città di Vibo sempre più competitiva».

Top Events, apporto determinante

Come accennato, cruciale è stato il lavoro svolto dall’associazione Top Events di cui è presidente Giovanni Patania. Proprio quest’ultimo ha condiviso tutta la sua soddisfazione per la riuscita di un evento che sta diventando sempre di più la punta di diamante dell’estate vibonese: «Questa è la sesta edizione di Una Notte da Sogno che si svolge affacciata su questo bellissimo mare. Uno spettacolo eccezionale curato nei minimi dettagli. L’obiettivo è anche e soprattutto quello di promuovere il territorio, in questo caso il lungomare e il suo potenziale turistico. Abbiamo lavorato quattro mesi, con fatica, per realizzare questa serata ma posso dire che ne è valsa davvero la pena».