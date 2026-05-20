Nuovo appuntamento con la stagione “I Maestri del Torrefranca”, il ciclo di concerti che porta sul palcoscenico i docenti del Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, valorizzando la dimensione artistica di chi ogni giorno contribuisce alla formazione degli studenti.

Giovedì 21 maggio, alle ore 18:00, nell’Aula Magna del Conservatorio, sede ex Collegio dei Gesuiti, sarà protagonista il maestro Vittorino Naso, figura di riferimento nel panorama internazionale delle percussioni e musicista dalla forte personalità interpretativa.

Il concerto proporrà un programma interamente dedicato alla musica contemporanea per percussioni, con pagine di Jennifer Bellor, George Lewis, Nigel Westlake, Casey Cangelosi e Steven Snowden. Un repertorio che mette al centro il rapporto tra gesto, ritmo e materia sonora, affidando all’interprete un ruolo di assoluto rilievo nella costruzione del discorso musicale.

Con la sua energia scenica e il suo inconfondibile stile, Vittorino Naso darà vita a un percorso che fonde virtuosismo tecnico, profondità espressiva e attenzione alla ricerca timbrica. Le opere in programma attraversano diverse sensibilità della scrittura contemporanea, offrendo al pubblico un ascolto dinamico, fisico e insieme raffinato, nel quale le percussioni si affermano come strumenti capace di esplorare una straordinaria varietà di colori, tensioni e possibilità espressive.

L’appuntamento si inserisce n el percorso della stagione “I Maestri del Torrefranca”, progetto articolato in un ciclo di concerti in programma tra maggio e luglio, che affida il palcoscenico ai docenti del Conservatorio. Una scelta che consente di mettere in evidenza non solo il valore didattico dell’istituzione, ma anche la qualità artistica dei suoi protagonisti, offrendo agli studenti e al pubblico l’occasione di incontrare da vicino esperienze interpretative di alto profilo.

Il concerto di Vittorino Naso rappresenta, in questo senso, uno degli appuntamenti di maggiore rilievo della stagione: un’occasione per ascoltare un interprete che ha contribuito in modo significativo alla diffusione e alla valorizzazione del repertorio per percussioni, portando sul palco una visione musicale in cui rigore, presenza scenica e libertà espressiva trovano un equilibrio personale e riconoscibile.