La bellezza dei paesaggi calabresi, il desiderio di scoprire angoli nascosti in sella ad una bici. Filogaso, in provincia di Vibo, è la prima tappa del percorso Onda Calabra. Il 22 marzo, come annunciato dai promotori, si terrà la prima giornata inaugurale. Una passeggiata lenta per entrare in contatto con la natura e con borghi tradizionalmente lontani dalle grandi e affollate rotte turistiche.

«Con la primavera alle porte – spiegano i promotori in un post sui social - la Calabria si prepara a risvegliarsi non solo nei colori della sua natura, ma anche nel dinamismo dei suoi borghi. Non si tratta di una competizione, ma di un viaggio lento e profondo nel cuore del territorio».

Onda Calabra è un circuito regionale di pedalate cicloturistiche non agonistiche che unisce sport e scoperta paesaggistica, culturale e gastronomiche dei vari comprensori. Il percorso di Filogaso si snoderà per circa 30 chilometri (Filogaso-San Nicola-Nicastrello e Bosco Fallà), «dove l'asfalto lascerà quasi subito il posto allo sterrato (che ricopre l’80% del tracciato), portando i partecipanti a pedalare tra i sentieri del Bosco Fallà e l'incanto senza tempo di Nicastrello».

Il programma della giornata

La giornata è pensata per unire l'attività fisica alla convivialità e alla scoperta culturale:

07:30: Accoglienza a Filogaso con iscrizione (costo simbolo 5 euro), colazione e consegna del kit di benvenuto.

(costo simbolo 5 euro), colazione e consegna del kit di benvenuto. 09:00: Partenza ufficiale.

11:00: Sosta rigenerante e visita guidata presso il borgo di Nicastrello (Comune di Capistrano).

13:00: Rientro per il pranzo finale (costi a parte)



I promotori mettono a disposizione anche un servizio di noleggio e-bike per i partecipanti eventualmente interessati (maggiori info sulla pagina Fb di Onda Calabra). Termine iscrizioni il 19 marzo.