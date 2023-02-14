Tra le manifestazioni in programma anche l’esibizione dei Lux Arcana, gruppo proveniente direttamente da Italia’s Got Talent

Tutto pronto per il Carnevale Pizzitano, dalle maschere allegoriche alle feste in costume, sarà l’occasione per vivere tre giorni all’insegna del divertimento per grandi e piccini. La manifestazione organizzata dal Comune di Pizzo, con il supporto delle associazioni locali, “Adesso Pizzo” e “Visioni in Lab”, insieme al comitato “Comunità Creativa”, ha visto convogliare in un’unica forza fantasia, impegno e divertimento, realizzando un programma ricco e “colorato”, che si articolerà nelle giornate di domenica 19, lunedì 20 e martedì 21 febbraio. Si comincerà domenica con la sfilata in maschera, che vedrà la partecipazione di venti gruppi in maschera e più di trecento figuranti, per poi concludersi in Piazza della Repubblica con la premiazione e tanta musica. La festa proseguirà nei due giorni a seguire con intrattenimento musicale e danzate, artisti di strada e spazi dedicati alle attività laboratoriali dei bambini. Show finale martedì pomeriggio con il ballo in maschera, dj set e l’esibizione dei Lux Arcana, famoso gruppo proveniente direttamente da Italia’s Got Talent.

LEGGI ANCHE: San Calogero, tutto pronto per il “Carnevale da favola”

Concorsi in maschera e sfilate: ecco il Carnevale a Brognaturo, Simbario e Spadola