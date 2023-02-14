Tutti gli articoli di Eventi
Tutto pronto per il Carnevale Pizzitano, dalle maschere allegoriche alle feste in costume, sarà l’occasione per vivere tre giorni all’insegna del divertimento per grandi e piccini. La manifestazione organizzata dal Comune di Pizzo, con il supporto delle associazioni locali, “Adesso Pizzo” e “Visioni in Lab”, insieme al comitato “Comunità Creativa”, ha visto convogliare in un’unica forza fantasia, impegno e divertimento, realizzando un programma ricco e “colorato”, che si articolerà nelle giornate di domenica 19, lunedì 20 e martedì 21 febbraio. Si comincerà domenica con la sfilata in maschera, che vedrà la partecipazione di venti gruppi in maschera e più di trecento figuranti, per poi concludersi in Piazza della Repubblica con la premiazione e tanta musica. La festa proseguirà nei due giorni a seguire con intrattenimento musicale e danzate, artisti di strada e spazi dedicati alle attività laboratoriali dei bambini. Show finale martedì pomeriggio con il ballo in maschera, dj set e l’esibizione dei Lux Arcana, famoso gruppo proveniente direttamente da Italia’s Got Talent.
