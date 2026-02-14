Due nuove date e quattro performance a Palazzo Gagliardi per il festival di stand-up comedy promosso da Altrove cantiere culturale Aps

Dopo il successo dell’edizione estiva, il festival di stand-up comedy “Chi c***u t’arridi?” torna con una speciale versione invernale: “Chi c***u t’arridi? – Uinter ediscion”, in programma giovedì 20 e venerdì 21 febbraio nell’atrio di Palazzo Gagliardi.

Due serate, quattro comici e una location suggestiva per continuare a portare in città uno spettacolo contemporaneo, diretto e senza filtri.

Il programma prevede le performance di quattro comedian, divisi in due appuntamenti: il 20 febbraio Ivano Bisi e Sandro Canori; il 21 febbraio Pietro Sparacino e Matteo Nicoletta. L’inizio dello show, per entrambe le date, è fissato alle ore 22.

“Chi c***u t’arridi?” è organizzato da Altrove Aps, associazione di promozione sociale attiva dal 2025 nell’organizzazione di progetti di spettacolo dal vivo, con un lavoro che spazia tra musica, teatro e arti visive, con attenzione all’accessibilità (iniziative gratuite o a condizioni calmierate).

L’evento è realizzato in collaborazione con Altra Scena e The Comedy Club Italia. I biglietti sono disponibili all’indirizzo: https://www.altrovecantiereculturale.org/comedy/

Nella stessa direzione si muovono anche progetti come “Canto di Natale”, lo spettacolo teatrale immersivo andato in scena a Palazzo Gagliardi dal 17 al 21 dicembre, Rinascita Flow, il festival estivo dedicato alla street culture tra incontri, esibizioni, freestyle battle e arti visive a Vibo Marina, e Rinascita Flop, il primo contest di freestyle a Vibo Valentia. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Vibo Valentia.