Scoprire la bellezza del territorio montano calabrese. Ma anche calarsi nella cultura, nell’enogastronomia, nell’identità dei borghi. Si rinnova l’appuntamento mensile dell’associazione Vivi Serra San Bruno. Protagoniste del prossimo appuntamento trekking, in programma il 31 maggio, le Cascate del Marmarico (site nel territorio di Bivongi, provincia di Reggio Calabria). Un nome che evoca pesantezza, lentezza ma in realtà contrasta con la potenza della caduta dell’acqua, in quello che viene definito un suggestivo monumento della natura.

Tra le meraviglie italiane

Per il sodalizio diretto da Mario Papasodaro, un’escursione da non perdere che ripaga la fatica (l’evento infatti è dedicato ai più esperti) del cammino per raggiungere un piccolo angolo di paradiso: «Si rinnova uno degli appuntamenti più attesi delle escursioni nel territorio del Parco naturale regionale delle Serre: la straordinaria esperienza alle Cascate del Marmarico, considerate le cascate più alte dell’Appennino meridionale (con un salto spettacolare di 114 metri) e inserite tra le cento meraviglie naturalistiche d’Italia». L’area, dal 2011, figura tra i siti delle “Meraviglie italiane”.

Percorso nella natura

Il referente di Vivi Serra San Bruno non ha dubbi: «Sarà un percorso immerso nella natura incontaminata, boschi e paesaggi di rara bellezza, dove il suono dell’acqua e la magia del luogo renderanno questa giornata davvero unica e suggestiva». L’itinerario si snoda lungo un tragitto di 10 chilometri (dislivello 300 metri) e si prevede un tempo di percorrenza di 5 ore: «Un’escursione che rappresenta una delle esperienze naturalistiche più affascinanti dell’intera Calabria, capace ogni anno di richiamare appassionati di trekking, fotografia e amanti della montagna provenienti da ogni parte, una giornata nel cuore del Parco delle Serre» assicura infine Papasodaro.