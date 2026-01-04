Un laboratorio di biscotti, uno dedicato al disegno. E poi la casetta della Befana, trucchi bimbi e giochi, e l’angolo delle fiabe. Sarà una Epifania ricca di divertimento quella in programma a Rombiolo. L’iniziativa “Arriva la Befana. La festa dei bambini”, fortemente voluta dall’amministrazione comunale, si svolgerà in piazza Alcide De Gasperi il 6 gennaio a partire dalle ore 15.00.

L’appuntamento rientra nelle iniziative promosse dal Comune in occasione delle festività. Un modo per far vivere ai più piccoli un pomeriggio all’insegna della socialità. La giornata è stata pensata a misura di bambino con tanto di special guest Labubu, gonfiabili, pop corn e zucchero filato. Prevista la partecipazione della Cala Street band itinerante della Calabria.

L’invito alla partecipazione

Sui social l’invito alla partecipazione da parte dell’amministrazione: «Martedì 6 gennaio, alle ore 15:00, vi aspettiamo in piazza Alcide De Gasperi per una Festa della Befana tutta da vivere… tra musica, allegria e sorprese per tutta la famiglia. Un pomeriggio speciale per grandi e piccini, animato dall’energia travolgente della Cala Street Band, la band itinerante che porterà ritmi festosi per le vie di Rombiolo accompagnandoci fino in piazza»,

Ospite speciale: «Labubu, un personaggio amatissimo dai bambini pronto a regalare loro abbracci, emozioni e felicità. E naturalmente lei… la Befana». L’intento è quello di far vivere «una giornata spensierata tra musica, colori e magia dell’Epifania. Vi aspettiamo con lo spirito di sempre: accogliente, festoso e pieno di meraviglia», conclude l’amministrazione.