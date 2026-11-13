Sabato 14 novembre all’Hotel 501 l’iniziativa «Prendimi per mano – Calabria, bella terra d’amuri». Medici, esperti e associazioni a confronto sull’importanza della donazione e sulla cultura della solidarietà

Un momento di profonda riflessione civile e umana dedicato al valore della vita e della solidarietà. Sabato 14 novembre 2026, a partire dalle ore 18, le sale dell’Hotel 501 di Vibo Valentia ospiteranno l’evento «Prendimi per mano – Calabria, bella terra d’amuri», un incontro pensato per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della donazione degli organi.

Il cuore della serata sarà affidato alle voci più autentiche e toccanti: le famiglie di alcuni giovani donatori. Attraverso il ricordo dei propri figli, i familiari condivideranno il significato profondo di una scelta di generosità estrema, aiutando il pubblico a comprendere cosa rappresenti questo gesto per chi vive nell'attesa di un trapianto e di una nuova speranza.

La nobile iniziativa

L'iniziativa nasce dalla sinergia tra importanti realtà associative del territorio: il Rotary Club Vibo Valentia, il Rotary Club Hipponion – Vibo Valentia e la FIDAPA BPW Italy – Sezione di Vibo Valentia, con il coinvolgimento attivo del Rotaract e dell’Interact cittadini. L’obiettivo dei club service è offrire alla comunità uno spazio aperto di ascolto e dialogo diretto con il personale sanitario, fornendo strumenti e parole utili per affrontare un tema così delicato anche all'interno delle proprie famiglie.

L’appuntamento vibonese si inserisce nella cornice più ampia di «Prendimi per mano», il progetto nazionale ideato e promosso dall’associazione Il Dono in collaborazione con le forze dell’ordine — tra cui la Polizia di Stato — e con la Regione Calabria. Un percorso capillare che punta a diffondere la cultura della vita, della prevenzione e del benessere, capace di coinvolgere complessivamente 42 istituti scolastici, circa 40.000 studenti e una rete di 80 realtà tra enti, fondazioni e associazioni.

Gli esponenti dell'evento

Ad aprire i lavori della serata saranno i saluti istituzionali del sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, del presidente della Provincia, Franco Barbalace, della presidente del Rotary Club Hipponion, Daniela Rotino, e della presidente della sezione vibonese della Fidapa Bpw Italy, Melissa Garrì.

A moderare il dibattito sarà Mariangela Preta, presidente del Rotary Club Vibo Valentia. Il parterre dei relatori vedrà gli interventi di Alfonso Toscano, presidente dell’associazione Il Dono, insieme a un qualificato team di medici ed esperti del settore trapiantologico: Elisabetta Macrina del Centro Regionale Trapianti Calabria, Anna Maria Grande, responsabile del reparto di Terapia intensiva dell’azienda ospedaliero-universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, Demetrio Marino, direttore dell’Unità Operativa Complessa del Centro Regionale Trapianti, e Anna Claudia Del Giudice, dirigente medico dell’Asp di Vibo Valentia.