Dai maccheroni alle tagliatelle, saranno tante le specialità che si potranno assaggiare. L'appuntamento è per venerdì 5 agosto

L’associazione culturale “Sei di Fabrizia se” organizza per venerdì 5 agosto “Una sera d’estate 2022”. La manifestazione si articolerà in due diversi momenti: a partire dalle ore 20.30 avrà il via la sagra della pasta, a cura del Golosino di Rita Vallelonga. Diverse le specialità che si potranno gustare: “maccarruni cu la crapa, tagghjariadi e larditi, pasta di casa cu lu stuaccu, pasta chjna e proppiatti”. Ci saranno inoltre vino locale e altre bibite. Alle 21:30, poi, spazio a “Sakura” tratto dal film “La storia di Mulan”. La serata sarà allietata anche da uno spettacolo di fuoco, tanta animazione e divertimento, oltre che ai vari stand di artigianato e gastronomia locale. Il tutto si terrà in piazza Aldo Moro.