Hanno studiato all’Accademia pianistica internazionale di Imola, ora le due sorelle sono pronte a incantare il pubblico vibonese: appuntamento giovedì all’ex Convento dei Gesuiti

Prosegue il festival Giovani talenti musicali italiani in Calabria 2026 con il concerto del Duo Dallagnese, tra le realtà più interessanti del panorama pianistico contemporaneo. L’appuntamento è per giovedì 19 febbraio, alle ore 18 nella sala concerti dell’ex Convento dei Gesuiti a Vibo Valentia.

Sorelle gemelle, formatesi all’Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola, Eleonora e Beatrice Dallagnese si distinguono per un’intesa musicale rara, una precisione impeccabile e una maturità interpretativa che le ha portate a esibirsi in importanti sedi internazionali.

In programma: I pini di Roma di Respighi, i Walzer op. 39 di Brahms per pianoforte a quattro mani nella versione originale dell’autore e Petrushka di Stravinskij nella trascrizione originale per pianoforte a quattro mani.

L’ingresso è gratuito: un’occasione per ascoltare dal vivo un duo pianistico di grande qualità artistica.