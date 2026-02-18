Prosegue il festival Giovani talenti musicali italiani in Calabria 2026 con il concerto del Duo Dallagnese, tra le realtà più interessanti del panorama pianistico contemporaneo. L’appuntamento è per giovedì 19 febbraio, alle ore 18 nella sala concerti dell’ex Convento dei Gesuiti a Vibo Valentia.

Sorelle gemelle, formatesi all’Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola, Eleonora e Beatrice Dallagnese si distinguono per un’intesa musicale rara, una precisione impeccabile e una maturità interpretativa che le ha portate a esibirsi in importanti sedi internazionali.
In programma: I pini di Roma di Respighi, i Walzer op. 39 di Brahms per pianoforte a quattro mani nella versione originale dell’autore e Petrushka di Stravinskij nella trascrizione originale per pianoforte a quattro mani.
L’ingresso è gratuito: un’occasione per ascoltare dal vivo un duo pianistico di grande qualità artistica.