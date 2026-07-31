La Compagnia del Buco porta in scena lo spettacolo premiato a livello nazionale, interpretato da Luca Macca e Simone Vaccari. L’ingresso è gratuito

Si chiude con due porte senza muri, una missione apparentemente semplice e un viaggio nell’assurdo la prima edizione di CICO – Festival del Circo Contemporaneo e Teatro Urbano.

L’appuntamento conclusivo è in programma sabato 1° agosto a Filadelfia, dove la Compagnia del Buco porterà in scena “DOORS”, spettacolo di clown contemporaneo e manipolazione di oggetti interpretato da Luca Macca e Simone Vaccari.

Dopo quattro serate animate da spettacoli, performance e laboratori, il festival ideato da Dracma saluterà il pubblico con una rappresentazione adatta agli spettatori dai cinque anni in su.

Al centro della scena ci sono due eleganti e curiosi custodi, ispirati ai portinai dei grandi film classici, ai quali viene affidato un solo compito: montare delle porte.

Un’operazione che sembra semplice, ma che si trasforma rapidamente in una continua esplorazione dell’assurdo. Tra chiavi smarrite, maniglie magiche e oggetti che sembrano prendere vita, i due protagonisti si ritrovano alle prese con domande destinate a rimanere senza risposta: cosa si nasconde dietro una porta e come si può aprire un passaggio quando non esistono muri o serrature?

Attraverso il linguaggio universale del clown e del teatro d’oggetti, la Compagnia del Buco costruisce una successione di illusioni, invenzioni sceniche e situazioni comiche.

Le porte diventano così passaggi verso mondi fantastici, luoghi quotidiani e spazi simbolici, accompagnando il pubblico dal museo alla casa, dall’appartamento del vicino fino ai luoghi sacri.

Chiavi e maniglie vengono utilizzate nei modi più imprevedibili e assumono continuamente nuove forme e funzioni. Ne nasce uno spettacolo onirico nel quale gli oggetti perdono la loro natura abituale, aprendo spazi anche dove apparentemente non esiste alcun accesso.

“DOORS” ha già ottenuto importanti riconoscimenti nel panorama nazionale. Lo spettacolo ha vinto il Mirabilia Awards 2023 e ricevuto nel 2024 una menzione speciale al Premio Teatro per Ragazzi “Emanuele Luzzati”.

È stato inoltre selezionato per festival e rassegne come Imaginarius, GiocaTeatro, I Teatri del Mondo e PerformIT, raggiungendo anche la finale di Inbox Verde 2025.

Le scenografie sono realizzate da As Fa Tot – Creazioni per lo spettacolo, mentre i costumi portano la firma di Letizia Violi.

Nata nel 2017 al Buco del Signore, a Reggio Emilia, la Compagnia del Buco è stata fondata da Luca Macca e Simone Vaccari, conosciuto come Momi.

I due artisti hanno approfondito la figura del clown con maestri internazionali come Andrea Menozzi, André Casaca, Jean Meningue e Roberto Abbiati, realizzando spettacoli destinati sia agli spazi urbani sia ai palcoscenici teatrali.

Con “DOORS” si conclude quindi il primo viaggio di CICO Fest tra comicità, meraviglia e linguaggi contemporanei. Anche l’ultimo appuntamento sarà gratuito, come tutti gli eventi della manifestazione, e rivolto in particolare alle famiglie.

Il festival è organizzato da Dracma, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Calabria e del Comune di Filadelfia.